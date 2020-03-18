Вся правда о коронавирусе
Вся правда о коронавирусе.
Алексей Орлов.
Передача “5 минут о главном” выпуск 1
от 17 марта 2020 года.
В передаче ответы на частые вопросы:
- Откуда появился коронавирус?
- Если он искусственный, то кто его сделал, с какой целью?
- Как долго вирус будет жить?
- Кто может пострадать от вируса, кому он опасен?
- Как уберечься от коронавируса?
И помните, что жизнь нас постоянно проверят на состоятельность и осознанность.
До новых встреч.
Увидимся и услышимся.
С уважением был Алексей Орлов.
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Правда, несомненно, о нём нужна, как и сама вакцина против него… И пора испытывать эту вакцину на тех, кому дали пожизненное заключение. Эти нелюди глумились над добропорядочным гражданами и пусть хоть теперь послужат науке и человечеству подопытными кроликами…