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Вся правда о коронавирусе

15:47. 18 марта 2020 188 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Вся правда о коронавирусе.
Алексей Орлов.
Передача “5 минут о главном” выпуск 1
от 17 марта 2020 года.

В передаче ответы на частые вопросы:
- Откуда появился коронавирус?
- Если он искусственный, то кто его сделал, с какой целью?
- Как долго вирус будет жить?
- Кто может пострадать от вируса, кому он опасен?
- Как уберечься от коронавируса?

И помните, что жизнь нас постоянно проверят на состоятельность и осознанность.

До новых встреч.
Увидимся и услышимся.
С уважением был Алексей Орлов.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=beroFgp36cw

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 27702 24194
    Вячеслав 18 марта 2020 в 15:55

    Правда, несомненно, о нём нужна, как и сама вакцина против него… И пора испытывать эту вакцину на тех, кому дали пожизненное заключение. Эти нелюди глумились над добропорядочным гражданами и пусть хоть теперь послужат науке и человечеству подопытными кроликами…

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