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«Открытые медиа» Ходорковского раскручивают Соболь, заявившую о желании баллотироваться в Госдуму

20:49. 18 марта 2020 39 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

«Открытые медиа» беглого олигарха Михаила Ходорковского начали активно раскручивать Любовь Соболь, заявившую о своём желании баллотироваться в Госдуму. Издание олигарха осыпало юриста ФБК лестными комплиментами, но о «скелетах в шкафу», разумеется, умолчало.

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Для статьи, посвящённой «выдающейся подписной кампании в МГД», «Открытые медиа» использовали фотографию, которую Соболь ранее сама использовала для самопиара. На отфотошопленном снимке Любка, широко улыбаясь, несёт коробку с подписями. Однако в статье не упоминается о том, что большая часть всех подписей фальсифицирована и принадлежит умершим людям. 

Также СМИ Ходорковского упоминают об акциях в поддержку Соболь, которые в итоге обернулись беспорядками и задержаниями. То, что Люба подставила людей под административные и уголовные статьи, а сама собрала чемодан и свалила на Кипр, разумеется, журналисты «Открытых медиа» не уточнили.

Впрочем, удивляться пиару Соболь со стороны инфопомойки скандального олигарха не стоит. Давно известно, что сам Ходорковский вложил круглую сумму в «проект Соболь» и, как мы видим, продолжает вкладывать и дальше.

 

 

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