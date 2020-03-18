Эпидемия надолго? Силуанов загрустил, Сплошой средний класс // Галопом по Европам #174

В этом выпуске:

- Коронавирус пробрался во все европейские страны – дольше всех держалась Черногория – и во все штаты США – последним стала Западная Вирджиния;

- У эпидемии теперь есть военное измерение. Вирус проникает в казармы;

- Правительство Нетаньяху единодушно разрешило израильским спецслужбам использовать данные мобильных переговоров для отслеживания заболевших, их контактов и перемещений;

- На торгах в Лондоне нефть Брент впервые с 2016-го упала до 28 долларов за баррель;

- Обвал туриндустрии приводит к массовым увольнениям – вслед за авиакомпаниями к сокращениям готовятся работники туристической отрасли;

- 70 процентов населения России — средний класс, потому что получают от 17 тысяч рублей в месяц, вычислил Путин в новом фрагменте интервью ТАСС;

- На Ибэй за 90 евро продавали ноутбук с секретными данными вооруженных сил Германии;

- Герой труда Ротенберг стал единственным российским миллиардером, кто разбогател на фоне всеобщего обвала;

- Не стало вдовы Гагарина – она ушла из жизни на 85-м году.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rPsYD5IPNqQ