Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика, События

Эпидемия надолго? Силуанов загрустил, Сплошой средний класс // Галопом по Европам #174

20:34. 18 марта 2020 102 просмотра 10 коммент. Опубликовал:

В этом выпуске:
- Коронавирус пробрался во все европейские страны – дольше всех держалась Черногория – и во все штаты США – последним стала Западная Вирджиния;
- У эпидемии теперь есть военное измерение. Вирус проникает в казармы;
- Правительство Нетаньяху единодушно разрешило израильским спецслужбам использовать данные мобильных переговоров для отслеживания заболевших, их контактов и перемещений;
- На торгах в Лондоне нефть Брент впервые с 2016-го упала до 28 долларов за баррель;
- Обвал туриндустрии приводит к массовым увольнениям – вслед за авиакомпаниями к сокращениям готовятся работники туристической отрасли;
- 70 процентов населения России — средний класс, потому что получают от 17 тысяч рублей в месяц, вычислил Путин в новом фрагменте интервью ТАСС;
- На Ибэй за 90 евро продавали ноутбук с секретными данными вооруженных сил Германии;
- Герой труда Ротенберг стал единственным российским миллиардером, кто разбогател на фоне всеобщего обвала;
- Не стало вдовы Гагарина – она ушла из жизни на 85-м году.



_______________________________________________

Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________


Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com


Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rPsYD5IPNqQ

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
... людей мысли, что венгерское правительство сплошь одни отпетые мошенники, которые национализацией... о том, что руководство Венгрии сплошь мошенники. «Пала Шмитта уличили в...
Цель Польши – вернуть себе утерянные территории
Бойся данайцев, дары приносящих – когда -то весьма верно заметили в античности. Говорили про жителей Трои, а сказали про граждан современной Украины. «Поддержка» нынешней украинской власти со стороны Польши обусловлена надеждами Варшавы в мутной воде ...
Искусственные эпидемии в прошлом.
...большого количества людей являлись искусственные эпидемии, которые внедрялись под благим ... оказалось, такие "зачистки" посредством эпидемий не носили локальный характер, а... дома, прямо противоположная информация - сплошь танцоры:"Не требуется производить из...
Сводки от ополчения Новороссии 11 января 2016
20:29 Саперы МЧС ДНР обезвредили за год около 10 тысяч мин и снарядов. 17:52 Миссия французских адвокатов прибывает в Донецк для сбора данных о военных преступлениях украинских силовиков. 15:56 Разведка ВС ДНР подтверждает факты присутствия вооружения и ...
Охота на ведьм в Средневековье - выдумка? Это вряд ли...
... ли гроза урожай, появлялась ли эпидемия, заболевал ли кто-нибудь без...
Почему молодёжь выбирает социализм. Мария Тереза
Почему стабильно растет интерес молодёжи к левому движению, и как всё большему числу людей становится очевидным несостоятельность текущей модели. С какими целями и с чьей помощью растут и множатся сейчас марксистские кружки. Об этом и многом другом ...

10 Комментариев » Оставить комментарий


  • 27721 24213
    Вячеслав 18 марта 2020 в 20:50

    Сейчас, под видом борьбы с рукотворной заразой, будут изымать наличность из оборота… Кругом будет только безнал – по карточке… Если ты против власть предержащих, тебе сразу – раз и сразу заблокируют её…

    Ответить
       
  • 8670 7600
    Руса 18 марта 2020 в 20:51

    Да, В. Путин круто завернул насчет среднего класса в РФ,
    получается уже больше, чем, например, в Германии или США.
    А они тогда кто с Медведевым, у которых доход
    600-700 тыс. руб. по сравнению с нами ?

    Ответить
    2
    • 14322 36
      РусофилРуса 18 марта 2020 в 20:58

      Нормально завернул.
      В России никто не живёт в коробках от телевизора.
      Квартир в СОБСТВЕННОСТИ у россиян больше чем в Америке и Германии вместе взятых.
      Там 80% населения живут в СЬЁМНОМ жилье.
      А Путин и Медведев ВЫШЕ среднего так и должно быть.

      Ответить
         
      • 7428 5886
        маринаРусофил 18 марта 2020 в 21:09

        я удивилась цифре 43млн бездомных бомжей в США ,вот кто их лечить будет и как они руки моют.Иметь жилье свое -это надо ощутить в сравнении,слава богу ,что рыжий Чубайс такой актив пропустил,не успевали всё хапать или пожалел ?

        Ответить
        1
        • 14322 36
          Русофилмарина 18 марта 2020 в 21:15

          Мы не ценим своего счастья.
          Кстати в Англии руки не моют там вода дорогая и в Израиле не моют.
          И в раковине пробка проточной водой не пользуются и в одной воде в ванной моется вся семья.
          Душ это для богатых.

          Ответить
             
      • 27721 24213
        ВячеславРусофил 18 марта 2020 в 21:12

        Им глубоко на всех, как и на тебя,- “всё равно”, лишь бы их окружению хуже не было…

        Ответить
           
        • 14322 36
          РусофилВячеслав 18 марта 2020 в 21:17

          И правильно.
          Мне на них им на меня.
          Меня устраивает и удивляют такие как ты что вечно КЛЯНЧАТ и НОЮТ.
          Дайте-подайте,пенсии маленькие,пенисы маленикие,животы большие а руки короткие

          Ответить
             
      • 8670 7600
        РусаРусофил 18 марта 2020 в 21:19

        Во-первых, В. Путин говорил именно о зарплате и сравнивал ее
        с МРОТ, а не о жилье.
        Во-вторых, посчитайте сами во солько раз их зарплата выше средней
        зарплаты в целом по стране Клондайк одако.

        Ответить
           

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)