Эпидемия надолго? Силуанов загрустил, Сплошой средний класс // Галопом по Европам #174
В этом выпуске:
- Коронавирус пробрался во все европейские страны – дольше всех держалась Черногория – и во все штаты США – последним стала Западная Вирджиния;
- У эпидемии теперь есть военное измерение. Вирус проникает в казармы;
- Правительство Нетаньяху единодушно разрешило израильским спецслужбам использовать данные мобильных переговоров для отслеживания заболевших, их контактов и перемещений;
- На торгах в Лондоне нефть Брент впервые с 2016-го упала до 28 долларов за баррель;
- Обвал туриндустрии приводит к массовым увольнениям – вслед за авиакомпаниями к сокращениям готовятся работники туристической отрасли;
- 70 процентов населения России — средний класс, потому что получают от 17 тысяч рублей в месяц, вычислил Путин в новом фрагменте интервью ТАСС;
- На Ибэй за 90 евро продавали ноутбук с секретными данными вооруженных сил Германии;
- Герой труда Ротенберг стал единственным российским миллиардером, кто разбогател на фоне всеобщего обвала;
- Не стало вдовы Гагарина – она ушла из жизни на 85-м году.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
Сейчас, под видом борьбы с рукотворной заразой, будут изымать наличность из оборота… Кругом будет только безнал – по карточке… Если ты против власть предержащих, тебе сразу – раз и сразу заблокируют её…
Изымать наличность глупо.
Надо изымать Вячеславов
Тебя-то оставят… Глупость с тупостью – вечны…
Да, В. Путин круто завернул насчет среднего класса в РФ,
получается уже больше, чем, например, в Германии или США.
А они тогда кто с Медведевым, у которых доход
600-700 тыс. руб. по сравнению с нами ?
Нормально завернул.
В России никто не живёт в коробках от телевизора.
Квартир в СОБСТВЕННОСТИ у россиян больше чем в Америке и Германии вместе взятых.
Там 80% населения живут в СЬЁМНОМ жилье.
А Путин и Медведев ВЫШЕ среднего так и должно быть.
я удивилась цифре 43млн бездомных бомжей в США ,вот кто их лечить будет и как они руки моют.Иметь жилье свое -это надо ощутить в сравнении,слава богу ,что рыжий Чубайс такой актив пропустил,не успевали всё хапать или пожалел ?
Мы не ценим своего счастья.
Кстати в Англии руки не моют там вода дорогая и в Израиле не моют.
И в раковине пробка проточной водой не пользуются и в одной воде в ванной моется вся семья.
Душ это для богатых.
Им глубоко на всех, как и на тебя,- “всё равно”, лишь бы их окружению хуже не было…
И правильно.
Мне на них им на меня.
Меня устраивает и удивляют такие как ты что вечно КЛЯНЧАТ и НОЮТ.
Дайте-подайте,пенсии маленькие,пенисы маленикие,животы большие а руки короткие
Во-первых, В. Путин говорил именно о зарплате и сравнивал ее
с МРОТ, а не о жилье.
Во-вторых, посчитайте сами во солько раз их зарплата выше средней
зарплаты в целом по стране Клондайк одако.