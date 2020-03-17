Умер Эдуард Лимонов
21:07. 17 марта 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Умер Эдуард Лимонов.
Как писатель он прошел в целом мимо меня, то что читал из его творчества, прямо скажем лично мне не зашло.
Как публицист он порой выдавал годные тексты, которые было достаточно интересно читать. Среди знакомых у меня хватает тех, кто достаточно комплиментарно относится к его публицистике. На полке с политический публицистикой одна из его книг на тему Украины стоит.
Как политик он смог собрать в своей разношерстной партии немало интересных людей, и в большинстве своем, это были неплохие люди, во всяком случае среди тех, которые попадались лично мне.
Разумеется, сама партия была давно выдавлена в маргинес и на власть серьезно не претендовала, утонув в беспощадном акционизме (за что ее в конце концов запихнули в список запрещенных организаций).
С другой стороны,мне вспоминается история, как на стыке веков, именно лимоновцы у нас в Севастополе вешали российский флаг на Матросском клубе, когда это еще не было мейнстримом.
Да и на Донбассе вспоминаются отличные люди, которые по линии лимоновцев ехали воевать в ЛНР.
В общем, есть что вспомнить о его деятельности, так что свой след он оставил.
Мир праху.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5717128.html