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Эдуард Лимонов. История одной борьбы

23:09. 18 марта 2020 101 просмотр Один комментарий Опубликовал:

17 марта на 77-м году жизни умер писатель и политический деятель Эдуард Лимонов. В ролике собраны самые яркие высказывания Лимонова и прощальное слово о нём главного редактора газеты “Завтра” Александра Проханова.

#ДеньТВ #Лимонов #Проханов #история #СССР

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A1ZhcAegN0U

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3322 2286
    чужой 19 марта 2020 в 1:36

    После 40 человек действительно хочет что то большее.
    Но самый тяжелый момент когда ты перезрел, и несешь в люди, а эти люди пьют в баре.
    Но может так получится, что эти же люди тебя и раздавят может даже по заказу большевиков.
    Так может эти люди не такие и тупые что они в баре ?
    Я прихожу к выводу, что может этих людей лучше давить, и только таким способом можно им после нести.
    Степаныч, я наверно сейчас или чокнусь, или уйду в себя.

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