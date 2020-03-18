Эдуард Лимонов. История одной борьбы
23:09. 18 марта 2020 101 просмотр Один комментарий Опубликовал: feedmatic
17 марта на 77-м году жизни умер писатель и политический деятель Эдуард Лимонов. В ролике собраны самые яркие высказывания Лимонова и прощальное слово о нём главного редактора газеты “Завтра” Александра Проханова.
#ДеньТВ #Лимонов #Проханов #история #СССР
После 40 человек действительно хочет что то большее.
Но самый тяжелый момент когда ты перезрел, и несешь в люди, а эти люди пьют в баре.
Но может так получится, что эти же люди тебя и раздавят может даже по заказу большевиков.
Так может эти люди не такие и тупые что они в баре ?
Я прихожу к выводу, что может этих людей лучше давить, и только таким способом можно им после нести.
Степаныч, я наверно сейчас или чокнусь, или уйду в себя.