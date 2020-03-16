«Плевать на эти санкции!»: Путин высказался о реакции Запада на воссоединение с Крымом (ВИДЕО)

Владимир Путин сделал резкое заявление о санкциях, введенных западными странами после воссоединения России с Крымом.

«Да плевать на них, на эти санкции», — сказал российский лидер в интервью Андрею Ванденко для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Президент добавил, что, по разным оценкам, Россия потеряла из-за санкций порядка 50 миллиардов рублей. С другой стороны, он считает, что давление заставило страну «включить мозги».

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