«Плевать на эти санкции!»: Путин высказался о реакции Запада на воссоединение с Крымом (ВИДЕО)
Владимир Путин сделал резкое заявление о санкциях, введенных западными странами после воссоединения России с Крымом.
«Да плевать на них, на эти санкции», — сказал российский лидер в интервью Андрею Ванденко для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Президент добавил, что, по разным оценкам, Россия потеряла из-за санкций порядка 50 миллиардов рублей. С другой стороны, он считает, что давление заставило страну «включить мозги».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1584305030
Путин плюёт на санкции а плевать надо в урну.
Какой пример подрастающему поколению?
Их мамы учат не плеваться а они видят как плюётся президент.
Мы все умрём.