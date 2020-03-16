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«Плевать на эти санкции!»: Путин высказался о реакции Запада на воссоединение с Крымом (ВИДЕО)

09:05. 16 марта 2020 244 просмотра Один комментарий Опубликовал:
«Плевать на эти санкции!»: Путин высказался о реакции Запада на воссоединение с Крымом (ВИДЕО) | Русская весна

Владимир Путин сделал резкое заявление о санкциях, введенных западными странами после воссоединения России с Крымом.

«Да плевать на них, на эти санкции», — сказал российский лидер в интервью Андрею Ванденко для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Президент добавил, что, по разным оценкам, Россия потеряла из-за санкций порядка 50 миллиардов рублей. С другой стороны, он считает, что давление заставило страну «включить мозги».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1584305030

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 14158 -52
    Русофил 16 марта 2020 в 11:48

    Путин плюёт на санкции а плевать надо в урну.
    Какой пример подрастающему поколению?
    Их мамы учат не плеваться а они видят как плюётся президент.
    Мы все умрём.

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