ДУГИН Александр- «Путин, введи войска», — известный философ предложил ввести в России ЧП и национализировать крупные предприятия

Известный философ и публицист Александр Дугин на страницах личного блога высказал свои соображения относительно эффективного противодействия коронавирусу на просторах России.

«Я прихожу к выводу, что надо вводить чрезвычайное положение (как в США), тотальный карантин и устанавливать режим прямой политической диктатуры (временный). Всех, кто против, изолировать вместе с заболевшими (по М. Фуко „Надзирать и наказывать”).

Сбербанк и крупные монополии необходимо национализировать бесплатно. Вся промышленность и банки начинают работать под контролем чрезвычайного комитета спасения.

Придется отменить голосование 22 апреля как неуместное в такой ситуации: кто справится с пандемией, тот и президент — победитель, герой, правитель, суверен. И все по факту.

При этом на другой стороне великой битвы с короновирусом должна быть другая Россия: с сильным государством, с социальной справедливостью, сплоченностью, без олигархов, коррупционеров и без либералов вообще. Их можно отправить в Англию, где Борис Джонсон совершенно в духе англо-саксонского либерализма провозгласил: ваше заболевание — ваша проблема. Никого не тестируем, живите или умирайте как хотите.

Трамп же утверждает себя сувереном. И поэтому закрыл США от тлетворных влияний Европы.

Те, кто за карантин и ЧП — это наша партия. Те, кто против — враги русского народа, государства и агенты короновируса.

Путин, введи войска!»