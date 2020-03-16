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ДУГИН Александр- «Путин, введи войска», — известный философ предложил ввести в России ЧП и национализировать крупные предприятия

17:35. 16 марта 2020 170 просмотров Один комментарий Опубликовал:
 

 

 

 

 

15.03.2020 - 15:55

 

«Путин, введи войска», — известный философ предложил ввести в России ЧП и национализировать крупные предприятия | Русская весна

 

 

 

Известный философ и публицист Александр Дугин на страницах личного блога высказал свои соображения относительно эффективного противодействия коронавирусу на просторах России.

«Я прихожу к выводу, что надо вводить чрезвычайное положение (как в США), тотальный карантин и устанавливать режим прямой политической диктатуры (временный). Всех, кто против, изолировать вместе с заболевшими (по М. Фуко „Надзирать и наказывать”).

Сбербанк и крупные монополии необходимо национализировать бесплатно. Вся промышленность и банки начинают работать под контролем чрезвычайного комитета спасения.

Придется отменить голосование 22 апреля как неуместное в такой ситуации: кто справится с пандемией, тот и президент — победитель, герой, правитель, суверен. И все по факту.

При этом на другой стороне великой битвы с короновирусом должна быть другая Россия: с сильным государством, с социальной справедливостью, сплоченностью, без олигархов, коррупционеров и без либералов вообще. Их можно отправить в Англию, где Борис Джонсон совершенно в духе англо-саксонского либерализма провозгласил: ваше заболевание — ваша проблема. Никого не тестируем, живите или умирайте как хотите.

Трамп же утверждает себя сувереном. И поэтому закрыл США от тлетворных влияний Европы.

Те, кто за карантин и ЧП — это наша партия. Те, кто против — враги русского народа, государства и агенты короновируса.

Путин, введи войска!»

 

 

 

 

 

 

 

Источник: https://rusvesna.su/news/1584276912

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