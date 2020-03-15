Владимир Филиппович Базарный. Как система делает детей инвалидами? Уход за младенцами. Школа и дети
Другое интервью с Юрием Бисеровым. В гостях Владимир Филиппович Базарный. Как система делает детей инвалидами? Проблемы ухода за младенцами. Влияние школы на психику и физическое здоровье детей.
Часть 3 из 4-часового интервью Владимира Базарного.
В выпуске:
✔Детская инвалидность.
✔Джон Колиман.
✔Комитет 300.
✔Семья - несовместимость, разводы.
✔Психические расстройства в школах.
✔Загрузка информацией мозга.
✔Мозг или тело, что первично?
✔Двигательная активность формирует мозг.
✔Теломеры.
✔Условия продолжительности жизни.
✔Детская люлька подвесная – исследования.
✔Дитя человеческое.
✔Сказки.
Части 1 и 2. Базарный Владимир Филиппович комментирует послание Президента 2020. Здоровые дети.
Прошу поддержать меня в конкурсе «Лидеры России. Политика», мои достижение, мотивацию и планы можно прочитать здесь:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=205109250696015&id=100035908242959
https://vk.com/wall537392510_205
https://ok.ru/profile/578935665076/statuses/151265540356276
А проголосовать здесь (нужно иметь учётную запись на госуслугах, выбрать регион Москва и фамилию Бисеров. Подробнее в соц.сетях и на ютубе):
https://голосовать.политическиелидеры.рф/vote/common/candidate/6452577160
Если понравилось видео и хотите помочь развитию проекта, то можно начать с простых действий: подписаться на канал, на группы в соцсетях, рассказать об этом видео и канале своим друзьям - распространение информации общее дело. Подпишите на канал своих детей и им будут подсказывать видео с канала. Подписаться на канал: https://www.youtube.com/c/экономикаиуправление?sub_confirmation=1
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