Владимир Филиппович Базарный. Как система делает детей инвалидами? Уход за младенцами. Школа и дети

Другое интервью с Юрием Бисеровым. В гостях Владимир Филиппович Базарный. Как система делает детей инвалидами? Проблемы ухода за младенцами. Влияние школы на психику и физическое здоровье детей.

Часть 3 из 4-часового интервью Владимира Базарного.

В выпуске:

✔Детская инвалидность.

✔Джон Колиман.

✔Комитет 300.

✔Семья - несовместимость, разводы.

✔Психические расстройства в школах.

✔Загрузка информацией мозга.

✔Мозг или тело, что первично?

✔Двигательная активность формирует мозг.

✔Теломеры.

✔Условия продолжительности жизни.

✔Детская люлька подвесная – исследования.

✔Дитя человеческое.

✔Сказки.

Части 1 и 2. Базарный Владимир Филиппович комментирует послание Президента 2020. Здоровые дети.

https://youtu.be/NkfDXOIkiCw

https://youtu.be/CamAMDyfEQw

Прошу поддержать меня в конкурсе «Лидеры России. Политика», мои достижение, мотивацию и планы можно прочитать здесь:

https://youtu.be/O1Qudpt2rcE

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=205109250696015&id=100035908242959

https://vk.com/wall537392510_205

https://ok.ru/profile/578935665076/statuses/151265540356276

А проголосовать здесь (нужно иметь учётную запись на госуслугах, выбрать регион Москва и фамилию Бисеров. Подробнее в соц.сетях и на ютубе):

https://голосовать.политическиелидеры.рф/vote/common/candidate/6452577160

Если понравилось видео и хотите помочь развитию проекта, то можно начать с простых действий: подписаться на канал, на группы в соцсетях, рассказать об этом видео и канале своим друзьям - распространение информации общее дело. Подпишите на канал своих детей и им будут подсказывать видео с канала. Подписаться на канал: https://www.youtube.com/c/экономикаиуправление?sub_confirmation=1

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