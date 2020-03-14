Упала нефть – жди американской провокации

Из-за провала переговоров в рамках ОПЕК+ мировые цены на чёрное золото обвалились. И это, как предполагают, может нанести сильный удар по американским производителям сланцевой нефти. Рентабельность добычи у сланцевиков в США, по самым благоприятным оценкам, начинается с 45 долларов за баррель. При этом процесс добычи не должен останавливаться – иначе прощай прибыль, инвестиции, дешёвые кредиты…

Уже сейчас у американских энергетических компаний огромные долги на несколько лет вперёд, а Энергетическая информационная администрация США (EIA) после обвала мирового нефтяного рынка понизила прогноз добычи нефти в Америке на 2020 и 2021 годы.

Череды банкротств, вероятно, не избежать, но не всё у американских сланцевиков так плохо, как иные изображают.

Во-первых, много сланцевых месторождений в Америке сегодня контролируют крупные нефтяные компании, финансовые возможности которых должны позволить им пережить период низких цен.

Во-вторых, в 2014 г. цены на нефть тоже падали, и сотни американских производителей сланцевой нефти действительно объявили о своём банкротстве, но в конечном итоге многие из них провели реструктуризацию и снова вышли на рынок, имея уже гораздо меньше долгов.

В-третьих, американские нефтяники могут рассчитывать на поддержку со стороны власти. С одной стороны, президент Дональд Трамп потирает руки, довольный тем, что у связанного с его политическими оппонентами бизнеса появились серьёзные проблемы, а топливо для его потенциальных избирателей подешевеет. С другой стороны, как пишут американские СМИ, в результате «нефтяного армагеддона» многие потеряют свои рабочие места, а это никак не вяжется с планами президента, который идёт на второй срок. Поэтому от администрации Трампа можно ожидать вполне определённых шагов по смягчению национального кризиса в сфере добычи сланцевой нефти.

Наконец, цена нефти давно зависит не столько от соотношения спроса и предложения физического сырья на рынке, сколько от количества так называемой бумажной нефти (биржевых торгов), а в этой области американским финансистам (спекулянтам) равных нет. Цена чёрного золота регулируется. «Среди капитанов и штурманов экономической жизни, – пишет Николай Стариков в книге «Шерше ля нефть», – никакой «рыночности» нет и в помине. А есть жёсткое планирование, назначение нужной цены» (1). То есть цену можно корректировать и порой очень серьёзно. В этих случаях требуется обычно повод для паники, искусственно создаваемой вокруг страны – крупного экспортёра нефти. Вариантов более чем достаточно, если положить на стол список основных мировых производителей нефти.

Пара сценариев навскидку. Все помнят историю с ракетным обстрелом нефтяных объектов Саудовской Аравии то ли Ираном, то ли йеменскими повстанцами (якобы), от чего королевство почему-то не защитила «лучшая в мире американская ПВО». А может, и не должна была она саудитов защищать, чтобы у тех уменьшилась нефтедобыча? Или вот во время недавних арестов в Саудовской Аравии, как писалиСМИ, возможный союзник Трампа Мухаммед бин Сальман «зачистил» тех, кто поддерживали оппонентов хозяина Белого дома, и тут же вышел из сделки с Россией.

Идём дальше. Вспомним нападение на танкеры в Оманском заливе, в котором американцы так же обвинили Тегеран. В самом Иране у США возможности ограничены, а после таких морских провокаций сразу начинаются разговоры о войне с Исламской Республикой и/или о закрытии Ормузского пролива (что немедленно подбрасывает цену на нефть резко вверх). В Сирии же для возникновения таких разговоров достаточно разбомбить позиции иранцев или иранских прокси.

А ещё есть Ирак с его колоссальными запасами нефти. Там под прикрытием хаоса,ставшего повседневностью, американцы могут провести практически любую операцию в интересах своих нефтяных корпораций.

Наконец, если говорить о нефтяном Ближнем Востоке, можно затеять «народные волнения» с перспективой смены власти в ОАЭ, Катаре или Кувейте. В этом районе Персидского залива, где на относительно небольшой территории находится около 50% мировых запасов нефти, достигнута наивысшая плотность расположения военных баз США.

Или вот Африка. В Ливии после свержения и убийства Муаммара Каддафи ситуацияещё хуже, чем в Ираке. А в богатой нефтью Нигерии всегда можно подрядить боевиков «Боко харам» для организации теракта на каком-нибудь крупном НПЗ.

Венесуэле в плане экспорта нефти США уже перекрыли почти всё, что можно было перекрыть, но и там прирученную оппозицию можно привлечь к организации «нефтяной» провокации. Вариантов, повторяем, более чем достаточно.

И если банкротства части нефтяников в США не помогут «грандам» избежать убытков, сохранить доходы американского сланцевого сектора поможет масштабная международная провокация, которая и «отрегулирует» цену на чёрное золото. Стало быть, будем ждать, так что ли?

Фото: Donald Holbert / U.S. Navy Handout via REUTERS

Примечание

(1) Стариков Н.В. Шерше ля нефть. Почему мы платим дань Америке? М.: «Эксмо», 2019. – с.55.

Источник: https://nstarikov.ru/upala-neft-zhdi-amerikanskoj-provokacii-113955