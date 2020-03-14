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Открытая Европа 2016 дуэт гусли и арфа.

08:25. 14 марта 2020 112 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/IBwzuJZoW2o

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 11250 5210
    BlackCat 14 марта 2020 в 8:45

    https://youtu.be/UqRFgZZAHoY

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  • 11250 5210
    BlackCat 14 марта 2020 в 8:53

    Музыка играла и играет важную роль в жизни славян и их потомков.
    Звуки, издаваемые инструментами, воздействуют на организм целиком.
    Высокие частоты чистят ауру и откликаются в душе приливом к горлу.
    Тем самым славяне используют знания о воздействии звуковой волны на физическое тело и ауру.

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  • 564 500
    Мама 14 марта 2020 в 8:59

    О божественном портале из комментария Юлии Крыласовой:
    “Обьехав три музыкальных магазина и опробовав несколько инструментов, играть на нем я не умела кстати, просто извлекая хоть какие то звуки, приобрела непальскую мурчангу, страшненькая самодельная, явно кто то в сарае делал на коленке. Латунь, язычок из стали, даже следы закалки стали видны, синева. Мурчанга. Слово то какое. Я потом кошку стала так называть, когда мурзиться. Садишься, зыришь в небо и вибрируешь мурчангой. Не поверите, при этом в том месте в небе куда пялишься рассеяным взглядом, возникает как бы туннель, канал, из разноцветных вибрирующих в такт волн, как воронка или водоворот что ли. ”
    “Осколки прошлого мира. Гусли-лебеди.”
    https://www.youtube.com/watch?v=T1Lv-BsGDjo

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    • 11250 5210
      BlackCatМама 14 марта 2020 в 9:06

      Музыка гуслей и арфы, совместно с дудкой – это элемент техномагии.
      Один из секретов Богов, который они использовали для развития общества и Культуры.
      Воздействие этих музыкальных инструментов напрямую сказывается на физиологии, и человек, в прямом смысле слова получает эффект форсирования мозговой деятельности, прилив энергии и удаление низкочастотных энергетических сущностей в силу того, что аура начинает “сиять” и сущности просто “разбегаются” от человека.

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      1
    • 11250 5210
      BlackCatМама 14 марта 2020 в 9:51

      “Тянет в пляс” – эффект переизбытка энергетики от воздействия звуковой волны.
      Воздействие широкого спектра.
      Паузы между перебором струн и высота звука струны – обычная модуляция.
      Высокочастотное звучание отчищает и помещение от физических микробов, ибо для некоторых губительно воздействие высокочастотной вибрации пространства.

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