Открытая Европа 2016 дуэт гусли и арфа.
08:25. 14 марта 2020 112 просмотров 5 коммент. Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/IBwzuJZoW2o
Источник: https://youtu.be/IBwzuJZoW2o
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Идите по земле, сбивайте о камни ноги, карабкайтесь по склону. Все трудности, которые вам будут даны, вы должны преодолеть одну за другой. Никогда не слушайте тех, кто, желая вам помочь, советует отбросить хоть одно из ваших исканий. Враги помогут вам закалиться. Это их дело, они с ним прекрасно справляются.
https://youtu.be/UqRFgZZAHoY
Музыка играла и играет важную роль в жизни славян и их потомков.
Звуки, издаваемые инструментами, воздействуют на организм целиком.
Высокие частоты чистят ауру и откликаются в душе приливом к горлу.
Тем самым славяне используют знания о воздействии звуковой волны на физическое тело и ауру.
О божественном портале из комментария Юлии Крыласовой:
“Обьехав три музыкальных магазина и опробовав несколько инструментов, играть на нем я не умела кстати, просто извлекая хоть какие то звуки, приобрела непальскую мурчангу, страшненькая самодельная, явно кто то в сарае делал на коленке. Латунь, язычок из стали, даже следы закалки стали видны, синева. Мурчанга. Слово то какое. Я потом кошку стала так называть, когда мурзиться. Садишься, зыришь в небо и вибрируешь мурчангой. Не поверите, при этом в том месте в небе куда пялишься рассеяным взглядом, возникает как бы туннель, канал, из разноцветных вибрирующих в такт волн, как воронка или водоворот что ли. ”
“Осколки прошлого мира. Гусли-лебеди.”
https://www.youtube.com/watch?v=T1Lv-BsGDjo
Музыка гуслей и арфы, совместно с дудкой – это элемент техномагии.
Один из секретов Богов, который они использовали для развития общества и Культуры.
Воздействие этих музыкальных инструментов напрямую сказывается на физиологии, и человек, в прямом смысле слова получает эффект форсирования мозговой деятельности, прилив энергии и удаление низкочастотных энергетических сущностей в силу того, что аура начинает “сиять” и сущности просто “разбегаются” от человека.
“Тянет в пляс” – эффект переизбытка энергетики от воздействия звуковой волны.
Воздействие широкого спектра.
Паузы между перебором струн и высота звука струны – обычная модуляция.
Высокочастотное звучание отчищает и помещение от физических микробов, ибо для некоторых губительно воздействие высокочастотной вибрации пространства.