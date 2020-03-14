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Как лечиться при заражении коронавирусом

14:51. 14 марта 2020 186 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Главный пульмонолог России академик Александр Чучалин достаточно доходчиво рассказывает о том, какие симптомы наблюдаются у заразившихся и как это лечить в условиях отсутствия полноценной вакцины.



«Сама болезнь имеет как минимум четыре таких очерченных этапа: первый этап — это вирусемия. Безобидная простуда, ничего особого нет, семь-девять дней приблизительно в этом интервале», — рассказал Чучалин.
По его словам, с девятого по 14-й день болезни ситуация «качественно меняется», потому что именно в этот период формируется вирусно-бактериальная пневмония.
«После поражения эпителиальных клеток организма в этом анатомическом пространстве дыхательных путей происходит колонизация микроорганизмов, бактерий», — объяснил он.
По его словам, врач должен «проявить своё искусство» по выявлению болезни на начальных этапах.
«Если эта ситуация не контролируется и болезнь прогрессирует, то наступают уже более серьёзные осложнения, мы называем это острый респираторный дистресс-синдром, шок, человек дышать самостоятельно не может. Если быть точным, мы это называем некардиогенный отёк лёгкого», — рассказал специалист.
По его словам, отёк лёгких можно лечить с помощью машины искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
«Если человек переносит эту фазу, то иммуносупрессия, вызванная поражением приобретённого и врождённого иммунитета, становится губительной и у больного присоединяются такие агрессивные возбудители, как синегнойная палочка, грибы»

PS. Голосование за поправки в Конституцию по официальным заявлениям отменять не будут несмотря на спускаемые сверху рекомендации сворачивать массовые меропрития.
PS2. Во Франции сегодня снова бузят "Желтые жилеты" несмотря на запрет массовых мероприятий со стороны властей. Трудовая реформа оказалась такой прекрасной, что протесты не может остановить даже коронавирус.

И о капитализме с человеческим лицом:

"С чисто экономической точки зрения, коронавирус окажет позитивное влияние, в наибольшем процентном соотношении выбраковывая престарелых иждивенцев". (c) журналист "Телеграф" Эдвард Пентин https://twitter.com/EdwardPentin/status/1235235116252827650

Так что если у вас умрут родственники, вы сильно не переживайте, это окажет позитивное влияние на капиталистическую экономику. С чисто экономической точки зрения.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5709865.html

Метки: болезни, Видео, коронавирус, медицина, Россия, чучалин

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