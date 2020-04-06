Сводки от ополчения Новороссии 06 апреля 2020

Знаменитый ополченец Бенес Айо («Чёрный Ленин») — гражданин Евросоюза, микробиолог по специальности, который уже несколько лет отстаивает свободу ЛНР и ДНР в рядах вооружённых сил Народных Республик Донбасса, обращается к представителям Государственной думы России, к президенту России Владимиру Путину, к начальнику Главного управления по вопросам миграции России Валентине Казаковой и к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с призывом остановить преследование русского ополченца Донбасса из Казахстана Евгения Щербака и освободить его ввиду тяжелого состояния здоровья.

«Внимание! Жизнь незаконно заключенного в ЦВСИГе Челябинска казахского ополченца Евгения Щербака в опасности! У него на днях обнаружили туберкулему!

Туберкулема легких — это весьма опасно! Она представляет из себя объемное казеозно-некротическое образование, отграниченное от прилежащей легочной ткани капсулой.

Туберкулема — это очаг казеозного некроза более 12 мм в диаметре. Данный размер не случаен. Он соответствует поперечному размеру легочной дольки. Образование, не превышающее этот размер, относится к туберкулезному очагу и является малой формой туберкулеза.

Туберкулемы — это как правило следствие, исход инфильтративного туберкулеза, но также туберкулема может сформироваться при диссеминированном туберкулезе, где имеются инфильтраты достаточно больших размеров. Иногда они возникают при кавернозном туберкулезе.

Превращение инфильтрата в туберкулему в легком говорит о том, что активное туберкулезное воспаление затихло, то есть организм поборол инфекцию (хотя бы временно) и локализовал ее в легком, окружив защитной фиброзной оболочкой. Но воспаление может быть как полностью затухшим, так и относительно активным, и тогда необходимо пройти курс лечения против туберкулеза.

Вообще, формирование туберкулемы связано с возобновлением роста бактериальной популяции и увеличением по периферии очага, либо при рассасывании инфильтрата с его последующей инкапсуляцией. Особенно часто туберкулема развивается из бронхолобулярного инфильтрата, округлого инфильтрата, либо инфильтрата Ассманна-Редекера.

Вокруг казеозных масс, окруженных компактным слоем грануляций, образуется фиброзный слой. В недавно сформированных туберкулемах оба слоя капсулы — грануляционный и фиброзный — достаточно хорошо выражены. Со временем внутренний грануляционный слой становится более тонким, прерывистым, а иногда почти полностью исчезает. Данный слой является специфическим для туберкулезного воспаления, так как является морфологической основой данной патологии.

При неблагоприятных условиях туберкулема переходит в фазу прогрессирования, которое может развиваться по двум вариантам:

— появление перифокальной реакции с увеличением размеров туберкулемы;

— распад туберкулемы (выкрашивание казеоза или кавернизация) с последующим образованием незаживающей каверны, бронхогенным обсеменением.

Распад в туберкулеме обычно имеет краевое расположение. Полость распада приобретает серповидную форму со стенкой неодинаковой ширины, может содержать секвестроподобные включения. При обострении туберкулемы появляются более выраженные симптомы интоксикации, кашель, укорочение перкуторного звука, влажные хрипы и МБТ+ в мокроте.

Наличие такой вот туберкулемы крайне опасно в условиях пандемии коронавируса! Ведь она может легко развиться в активную форму прогрессирующего туберкулеза!

По данным организации “Врачи без границ”, как и туберкулез, новая коронавирусная инфекция поражает легкие, и ее симптомы — кашель и повышенная температура — могут напоминать туберкулез.

Поэтому неизбежно, что люди с поражением легких, в частности больные туберкулезом, в случае заражения COVID-19 будут переносить коронавирусную инфекцию в более тяжелой форме.

Кроме того, туберкулез распространен в густонаселенных районах, что повышает риск заражения коронавирусной инфекцией для больных туберкулезом, особенно в переполненных поселениях с плохим доступом к чистой воде и медицинской помощи. Кстати, именно таким местом является ЦВСИГ.

Кстати, не исключено, что Евгений Щербак подхватил туберкулез в ленинградской тюрьме “Кресты”, где он провел некоторое время в 2018 году — тогда его хотели экстрадировать по запросу Казахстана, который завел на него несколько уголовных дел в связи со службой в Народной Милиции ЛДНР. Но благодаря общественной поддержке и депутатам из КПРФ его не выслали.

Кстати, по данным ученых, туберкулез может развиться на нервной почве. Психологический стресс или пребывания человека в длительной стрессовой ситуации может привести к развитию этого заболевания. А товарищ Щербак уже несколько лет подвергается постоянным стрессам, начиная с сентября 2018 года, когда сотрудники ГИБДД остановили его машину в Ленинградской области и арестовали по запросу Казахстана.

Затем был его вторичный арест в Челябинске в 2019 году. А сейчас происходят постоянные мытарства в ЦВСИГе — то ему обещают предоставить временное убежище, то в его камеру врываются судебные исполнители, чтобы выслать, то суды отказывают ему в освобождении из ЦВСИГа и предоставлении убежища. Безусловно, такие стрессовые обстоятельства способствует прогрессированию инфекционных заболеваний.

Отмечу, что при заражении коронавирусом организму больного туберкулезом человека придется растрачивать силы иммунной системы на целых два серьезных заболевания.

Кроме того, туберкулезом люди обычно заболевают при ослабленном иммунитете — следовательно велика вероятность подхватить тяжёлую коронавирусную инфекцию. Исследование 2017 года Мордыка, Ивановой, Ситниковой и Антроповой в Омском Государственном Университете показало, что чрезвычайно высокая частота, продолжительность эпизодов, выраженность клинических проявлений различных форм гриппа у больных фиброзно-кавернозным туберкулезом (ФКТ) (р<0,05) объясняется большей глубиной вторичной иммунологической недостаточности, способствующей развитию и осложненному течению интеркуррентных заболеваний.

Между количеством эпизодов гриппа и исходом заболевания у больных инфильтративным туберкулезом выявлена слабая обратная корреляционная связь (Rs=–0,22; р=0,032); при ФКТ (Rs=–0,476; р=0,021) и диссеминированном туберкулезе (Rs=–0,423; р=0,005) — обратная связь средней силы.

Сочетание туберкулеза и коронавируса однозначно будет летальным для Щербака!

Вообще, туберкулез — инфекционное заболевание, возбудителем которого является микробактерия туберкулеза. Эта болезнь поражает все органы и системы, но в 90% случаев поражаются легкие.

Микобактерия была открыта в 1882 г. немецким ученым Робертом Кохом. При увеличении его под микроскопом (в 1000–1200 раз) она имеет вид тоненькой, неподвижной и слегка изогнутой палочки. Отсюда и названия — туберкулезная палочка, палочка Коха, бацилла Коха.

Туберкулезные палочки, находясь в организме человека, способны выделять ядовитые вещества (токсины), которые разрушают клетки и ткани и оказывают вредное воздействие на организм в целом.

Кроме того, туберкулез имеет несколько схожий с коронавирусом патогенез.

Микробактерии туберкулёза переносятся по воздуху невидимыми мельчайшими капельками мокроты, которые выделяются при кашле, чихании, разговоре. При вдыхании зараженного воздуха микробактерии туберкулёза попадают в организм здорового человека и вызывают заболевание. Реже встречается пищевой путь передачи инфекции — через сырое молоко, мясо, яйца от больных туберкулёзом животных и птиц. Заразиться также можно при пользовании полотенцем, посудой, постелью больного.

Если туберкулез легких не лечить, он может распространиться в ткани сердца. Через кровь бактерии могут переноситься по всему организму и попадать в ткани головного мозга, костей, суставов и других органов.

Нелегочные формы заболевания прогрессируют долгое время, сопровождаясь появлением неспецифичных признаков, и могут быть похожи на другие заболевания, поэтому их трудно отличить.

Отмечу, что туберкулез является одной из самых опасных инфекций в мире — в год от нее умирает до 3 миллионов человек! Гораздо больше, чем от коронавируса! В 1993 году Всемирная организация здравоохранения объявила туберкулез глобальной проблемой.

Как мне сказал товарищ Щербак, его вывозили в тубдиспансер, и врачи хотели оставить его больнице. Однако малоопытные медики из ЦВСИГа отказались от диспансеризации Евгения. Он сдал мокроту на анализ, и они заявили, что, мол, это не опасно…

Сейчас Щербак находится в медицинском изоляторе ЦВСИГа и медики сказали ему, что поскольку его легкие очень слабые, то их легко может поразить коронавирус.

Товарищ Щербак считает, что его не оставили в больнице, поскольку скоро будет кассационный суд по делу о депортации в Казахстан и, возможно, правоохранители надеются, что суд оставит решение предыдущей инстанции без изменения.

И, таким образом, с Евгением больше не придется возиться, просто вышлют и все. Ведь ему убежище то не дали, да и суд, с его точки зрения, вряд ли поможет…

Уважаемые товарищи, происходящее с Евгением Щербаком — это полный бардак, издевательство над личностью и грубейшее нарушение прав человека и законодательства России!

Получается, что ополченца собираются депортировать в тоталитарный Казахстан, где сажают пророссийских активистов и преследуют людей с левыми взглядами, а ополченцам Донбасса дают по 20 лет тюрьмы строгого режима.

Почему такой правовой и этический беспредел творится в России, государстве, которое вроде бы выступает за многополярное устройство мира, противостоит евро-американскому империализму, осуждает агрессию ВСУ против народа ЛДНР и справедливо клеймит киевскую хунту за фашизм?!

То ли это происходит из-за проукраинских, русофобских и ультраправых политических взглядов ряда российских силовиков и судей, то ли из-за совершенно неадекватного, бездушного, ленивого и громоздкого бюрократического аппарата российской правоохранительной и миграционной системы…

Как вообще у кого-то язык поворачивается заикнуться о том, что можно выслать на расправу героя-ополченца, который в период наиболее активных боевых действий на Юго-Востоке (14–16 годы, когда решался вопрос о том, выстоят или нет наши молодые пророссийские государства ДНР и ЛНР в борьбе с проклятыми бандеровскими карателями) находился в самых горячих точках Донбасса и мужественно, с оружием в руках защищал мирное население!?

Тем более у Евгения Щербака обнаружены признаки одного из самых опасных и смертоносных инфекционных заболеваний в мире (туберкулез) на фоне жуткой пандемии коронавируса!

По последним данным, в России зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом. Из них 43 человека умерло, еще 333 — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,1 миллиона зараженных.

В связи с эпидемией Всемирной организацией здравоохранения объявлена чрезвычайная ситуация международного значения в области здравоохранения, а риски на глобальном уровне оцениваются как очень высокие. В России и прочих странах введен максимально жесткий карантин.

Учитывая все вышеперечисленные правовые, человеческие, медицинские и эпидемиологические обстоятельства, содержание Щербака в депортационном центре — это безумие и пытки!

Уважаемые товарищи, мы требуем у вас срочно освободить Щербака из ЦВСИГа и направить его в специализированную инфекционную больницу на обследование.

Пациенту с туберкулемой нужно пройти компьютерную томографию (КТ) легких для уточнения характера диагноза. Для лечения применяется комбинированная химиотерапия из 3–4 препаратов, и также используется ультразвук. Если туберкулема большая — более 4 см, ее необходимо сразу оперировать, а конгломератные туберкулемы надо оперировать однозначно.

Кроме того, мы требуем предоставить Евгению Щербаку политическое убежище в России и российское гражданство!»

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Бенес Айо, активист Компартии ДНР и «Другой России», магистр медицинский микробиологии, специально для «Русской Весны»