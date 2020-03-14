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1984-й уже здесь! Как новояз изменил мир. Александр Домрин

09:59. 14 марта 2020 62 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Чем закончился прошедший 3 марта Супервторник. Почему за океаном больше нельзя говорить о динозаврах и своём дне рождения. Переименуют ли Манчестер в Хьюманчестер, а Манхэттен в Хьюманхэттен. Об этом и многом другом рассказывает в своей авторской программе профессор Александр Домрин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DtcZIJDNE1E

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