Опуская отчество, мы забываем и об Отечестве

«Строй ума ребёнка, которого первые слова были: Бог, тятя, мама – будет не таков, как у ребёнка, которого первые слова были: деньги, наряд или выгода.»

А.С. Хомяков.

Хотел бы обратить внимание уважаемых коллег на один крайне важный, с моей точки зрения, момент нашей жизни. На потерю в нашем публичном пространстве одного значимого смысла: отчества.В лихие постперестроечные годы многим казалось, что освобождение от бытовых неурядиц лежит в освоении культурыЗапада. Вывески стали писаться на латинице, в конституции невооружённым глазом видны англицизмы, появилась новая лексика вроде „хромой утки” и много чего ещё.И не мудрствуя лукаво,.. мы отсекли от своего сознания важнейший смысловой пласт, который как раз и отличает русского человека от западного: отчество. Которое не только является именем отца твоего, но и прямиком отсылает к мужской ипостаси нашей страны: Отечеству.Конечно, на Западе аналоги отчества, безусловно, имеются, но их употребление не в ходу. И если оно привязывается также и к понятию отечества, то лишь через латинскую форму -pater-. У нас же звучание слов „отчество” и „Отечество” практически одинаково.Поэтому до перестройки, когда нас просили написать фамилию, имя и отчество, последнее слово проговаривалось и поневоле где-то в подсознании возникала мысль и об Отечестве. Равно как и о родном отце.А сегодня? Нас толкают на тот же путь, что и на Западе: отрекись от своих предков. Родителей – в дом престарелых, пусть чужие люди о них, а мы денег дадим. Будто деньги могут заменить родственные чувства, сыновнее участие или дочернюю любовь. Да и как нанятые работники, тоже большой вопрос.