Опуская отчество, мы забываем и об Отечестве
16:39. 13 марта 2020 47 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Хотел бы обратить внимание уважаемых коллег на один крайне важный, с моей точки зрения, момент нашей жизни. На потерю в нашем публичном пространстве одного значимого смысла: отчества.
В лихие постперестроечные годы многим казалось, что освобождение от бытовых неурядиц лежит в освоении культуры свободного демократического Запада. Вывески стали писаться на латинице, в конституции невооружённым глазом видны англицизмы, появилась новая лексика вроде „хромой утки” и много чего ещё.
И не мудрствуя лукаво,.. мы отсекли от своего сознания важнейший смысловой пласт, который как раз и отличает русского человека от западного: отчество. Которое не только является именем отца твоего, но и прямиком отсылает к мужской ипостаси нашей страны: Отечеству.
Конечно, на Западе аналоги отчества, безусловно, имеются, но их употребление не в ходу. И если оно привязывается также и к понятию отечества, то лишь через латинскую форму -pater-. У нас же звучание слов „отчество” и „Отечество” практически одинаково.
Поэтому до перестройки, когда нас просили написать фамилию, имя и отчество, последнее слово проговаривалось и поневоле где-то в подсознании возникала мысль и об Отечестве. Равно как и о родном отце.
А сегодня? Нас толкают на тот же путь, что и на Западе: отрекись от своих предков. Родителей – в дом престарелых, пусть чужие люди о них заботятся, а мы денег дадим. Будто деньги могут заменить родственные чувства, сыновнее участие или дочернюю любовь. Да и как нанятые работники заботятся, тоже большой вопрос.
«Строй ума ребёнка, которого первые слова были: Бог, тятя, мама – будет не таков, как у ребёнка, которого первые слова были: деньги, наряд или выгода.»
А.С. Хомяков.
А.С. Хомяков.
Хотел бы обратить внимание уважаемых коллег на один крайне важный, с моей точки зрения, момент нашей жизни. На потерю в нашем публичном пространстве одного значимого смысла: отчества.
В лихие постперестроечные годы многим казалось, что освобождение от бытовых неурядиц лежит в освоении культуры свободного демократического Запада. Вывески стали писаться на латинице, в конституции невооружённым глазом видны англицизмы, появилась новая лексика вроде „хромой утки” и много чего ещё.
И не мудрствуя лукаво,.. мы отсекли от своего сознания важнейший смысловой пласт, который как раз и отличает русского человека от западного: отчество. Которое не только является именем отца твоего, но и прямиком отсылает к мужской ипостаси нашей страны: Отечеству.
Конечно, на Западе аналоги отчества, безусловно, имеются, но их употребление не в ходу. И если оно привязывается также и к понятию отечества, то лишь через латинскую форму -pater-. У нас же звучание слов „отчество” и „Отечество” практически одинаково.
Поэтому до перестройки, когда нас просили написать фамилию, имя и отчество, последнее слово проговаривалось и поневоле где-то в подсознании возникала мысль и об Отечестве. Равно как и о родном отце.
А сегодня? Нас толкают на тот же путь, что и на Западе: отрекись от своих предков. Родителей – в дом престарелых, пусть чужие люди о них заботятся, а мы денег дадим. Будто деньги могут заменить родственные чувства, сыновнее участие или дочернюю любовь. Да и как нанятые работники заботятся, тоже большой вопрос.
Получается, что отказавшись от части собственной идентичности, мы уступили неприятелю кусок своей духовной территории. Просто так – взяли и сдали без боя. Т.е. мы совершили предательство, отказавшись чтить отца своего. Забывая и о Родине, мужская ипостась которой – Отчизна.
Да и звучит по-русски без отчества, согласитесь, как-то коряво: Иосиф Сталин, Александр Пушкин… Ну какой он нам Александр? Пушкин – он Александр Сергеевич, и никак иначе. Великий русский поэт, посвятивший своё творчество нашему Отечеству.
Так давайте отдадим себе отчёт в том, что уже нахлебались мы западных ценностей, что либероидный морок стал потихоньку с нас спадать, и вернёмся к доброй традиции последних веков: чтить уважаемых людей и называть их не Ваньками да Сашками, а с уважением, т.е. по имени-отчеству. Ведь как люди раньше говорили? – Тот? Ванька, Мартынов сын. Обязательно имя отца указывалось.
Пусть Обама останется просто Бараком, а Керри – Джоном. Это их культура. А нам, русским людям, негоже ни от своего родителя, ни от родного Отечества отказываться.
Хватит идти на поводу у навязавших нам эту западную эгоистическую норму иудейских СМИ!
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С.Ю. Сальников
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Вот так, через окно Овертона,- надоедливо и натуженно нам стараются навязать мышление нелюдей и отказаться от мировоззрения Наших Предков……