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Вирусное распространение, Рецессия здесь, Не нравятся поправки? // Галопом по Европам #170

19:31. 12 марта 2020 184 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- ВОЗ коронавирус пандемией. В России официально 28 заболевших, в том числе ребенок;
- Все биржи на новостях о пандемии и закрытии авиасообщения дружно обвалились;
- Российские работодатели готовы заниматься профилактикой коронавируса лишь в том случае, если это не требует дополнительных расходов;
- Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией снизили цену на нефть на 5 и 6 долларов соответственно;
- Обвал рубля скорее всего приведет к росту цен на бытовую технику и лекарства – заявил первый вице-премьер Белоусов;
- Депутаты, не проголосовавшие за поправки к конституции, попадут на карандаш – пригрозил спикер госдумы Володин;
- Логотип голосования по поправкам в конституцию обошелся почти в 36 миллионов рублей;
- Бывшего замдиректора ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам колонии общего режима;
- На патронном заводе в подмосковном Подольске обнаружен подпольный цех по производству элитного алкоголя



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N5QDZV5lPu0

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