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Новости Украины и Новороссии 12 марта 2020

10:10. 12 марта 2020 447 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Основные проблемы Украины

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Азаров о новом министре здравоохранения


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Новый министр обороны Украины назвал главную задачу ВСУ (ВИДЕО)

Новый министр обороны Украины назвал главную задачу ВСУ (ВИДЕО) | Русская весна

Вооруженные силы Украины не нужно полностью адаптировать к стандартам НАТО, но важно, чтобы ВСУ могли взаимодействовать с силами Альянса.

Об этом заявил новоназначенный министр обороны Андрей Таран, представленный вчера Зеленским. 

«Учитывая наши реалии, главной задачей министерства обороны вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО у нас должна быть вполне реальная цель — максимальное обеспечение способности ВСУ взаимодействовать с силами Альянса», — сказал Таран.

Министр обороны также сообщил, что сейчас в ВСУ переводят системы органов военного управления на J, G, S структуры. Но такие изменения — лишь составляющая «многомерного процесса реформирования вооружённых сил». Также Андрей Таран отметил важность разграничения полномочий между МО, главнокомандующим и Генштабом ВС.

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Зачем Украина ввела карантин?

Зачем Украина ввела карантин? | Русская весна

Одесский журналист Юрий Ткачёв прокомментировал ситуацию вокруг введения карантина на Украине в связи с коронавирусом.

«Вообще-то если мы типа верим официальной информации о том, что в Украине лишь 1 случай коронавируса, то решение о карантине следует считать идиотским.

В смысле, угроза (если, опять же, верить официальным данным) непропорциональна потерям и неудобствам от мер по её предотвращению. Если только 1 случай, то закройте там границы, это всё. Но если в стране вируса толком нет, то внутренние карантинные мероприятия только нанесут ущерб экономике, которой и так не классно.

Впрочем, вполне возможно, что это не баг, а фича: ведь когда будут предъявлять за экономические проблемы, то всегда можно будет всё списать на коронавирус и карантин, не так ли?

Есть, конечно, и другое объяснение: что на самом деле случай вовсе не один. Власти скрывают, да.

Или даже не так: власти отдают себе отчёт, что состояние медицины таково, что даже точно сказать, сколько конкретно случаев, нельзя. Может один. А может много. Неизвестно. Слава Украине!

Поэтому и карантин. На всякий случай. Хотя всё равно тупо и печально».

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Яценюк. Оно живое!

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Метки: важное, компиляция

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