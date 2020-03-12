Новости Украины и Новороссии 12 марта 2020
- 15:15 Основные проблемы Украины.
- 10:31 Азаров о новом министре здравоохранения.
- 08:28 Новый министр обороны Украины назвал главную задачу ВСУ (ВИДЕО).
- 03:30 Зачем Украина ввела карантин?.
- Вчера 23:53 Яценюк. Оно живое!.
Основные проблемы Украины
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Азаров о новом министре здравоохранения
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Новый министр обороны Украины назвал главную задачу ВСУ (ВИДЕО)
Вооруженные силы Украины не нужно полностью адаптировать к стандартам НАТО, но важно, чтобы ВСУ могли взаимодействовать с силами Альянса.
Об этом заявил новоназначенный министр обороны Андрей Таран, представленный вчера Зеленским.
«Учитывая наши реалии, главной задачей министерства обороны вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО у нас должна быть вполне реальная цель — максимальное обеспечение способности ВСУ взаимодействовать с силами Альянса», — сказал Таран.
Министр обороны также сообщил, что сейчас в ВСУ переводят системы органов военного управления на J, G, S структуры. Но такие изменения — лишь составляющая «многомерного процесса реформирования вооружённых сил». Также Андрей Таран отметил важность разграничения полномочий между МО, главнокомандующим и Генштабом ВС.
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Зачем Украина ввела карантин?
Одесский журналист Юрий Ткачёв прокомментировал ситуацию вокруг введения карантина на Украине в связи с коронавирусом.
«Вообще-то если мы типа верим официальной информации о том, что в Украине лишь 1 случай коронавируса, то решение о карантине следует считать идиотским.
В смысле, угроза (если, опять же, верить официальным данным) непропорциональна потерям и неудобствам от мер по её предотвращению. Если только 1 случай, то закройте там границы, это всё. Но если в стране вируса толком нет, то внутренние карантинные мероприятия только нанесут ущерб экономике, которой и так не классно.
Впрочем, вполне возможно, что это не баг, а фича: ведь когда будут предъявлять за экономические проблемы, то всегда можно будет всё списать на коронавирус и карантин, не так ли?
Есть, конечно, и другое объяснение: что на самом деле случай вовсе не один. Власти скрывают, да.
Или даже не так: власти отдают себе отчёт, что состояние медицины таково, что даже точно сказать, сколько конкретно случаев, нельзя. Может один. А может много. Неизвестно. Слава Украине!
Поэтому и карантин. На всякий случай. Хотя всё равно тупо и печально».
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Яценюк. Оно живое!
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