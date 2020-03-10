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Свою жизнь в обмен на другие

19:24. 10 марта 2020 203 просмотра Один комментарий Опубликовал:


11-летняя девочка Аня Обухова ценой своей жизни помогла раненому советскому офицеру бежать из госпиталя, где немцы приводили в чувства раненых военнопленных, чтобы затем допрашивать их.

Предположительно, маленькая героиня совершила свой подвиг 25 декабря 1941-го, где-то в одном из сёл на востоке Курской области.

Жила Аня в одном из сёл Курской области. Отец ушёл на фронт. Село заняли немцы. Прежде в школе размещался госпиталь. Фашисты притащили сюда и тех, кто был ранен в боях за село. Не для лечения, конечно.


Гитлеровцы собирались подвергнуть солдат допросу, а затем показательно расстрелять. В первую очередь — командиров. Но абсолютное их большинство были ранены настолько тяжело, что самостоятельно не могли даже сидеть. Таких решили казнить без допроса.

Ещё до оккупации Аня часто ходила в госпиталь, помогала врачам и медсёстрам, ведь рабочих рук здесь отчаянно не хватало. Девочка не боялась никакой работы, дежурила и по ночам. Особенно тепло она относилась к офицеру, который очень напоминал ей отца. Этот командир шёл на поправку, но передвигался пока с большим трудом.

Фашисты не собирались сами выводить пленных на улицу. Для этого они приказали явиться всем селянам. И Ане в том числе. Отдать на растерзание захватчикам друга, почти отца? Поднять его на ноги, чтобы вести на гибель? Сердце девочки не могло смириться с таким ужасным фактом, готовым вот-вот свершиться. Анечка понимала, что не может спасти всех раненых. Да и этого одного — вряд ли удастся. Но она не боялась за свою жизнь так, как за его…

Ребёнок не мог придумать какого-то сложного плана. А гитлеровцы не рассчитывали на планы простые. Эта нестыковка и помогла Ане. Девочка пришла в госпиталь задолго до указанного часа. Взяла с собой саночки. Видимо, немцы не выставляли никакой особенной охраны — ведь раненые не могли обороняться, да и оружия у них не было. Аня вытащила командира из здания, уложила на санки, а сверху завалила сеном. Смелость берёт города, любовь даёт силы, отчаяние порой ведёт за руку удачу.

Аня с саночками провезла бойца мимо часовых, которые даже не остановили её! Увезла подальше от госпиталя и совершенно не по-детски надёжно спрятала. Радовалась — она ведь сделала огромное дело, спасла человеческую жизнь. Ребёнок есть ребёнок — она наивно полагала, что фашисты не заметят отсутствия одного бойца. Но, конечно, заметили. Озверели, искали, заходили в каждую избу — безуспешно. Командир как в воду канул.

В тот день расстрел отменили. Анечка порадовалась ещё больше. Она подарила бойцам как минимум один день жизни! Наивный, искренний ребёнок, она измеряла фашистов своей меркой и очень в этом ошибалась.

Оккупанты догадались, что раненый не обошёлся без помощи. А чтобы не затягивать поиски, схватили первого попавшегося старика, согнали селян и на их глазах его расстреляли. Объявили: если не явится тот, кто укрыл командира, расстрелы продолжатся и станут массовыми.

Анечка угодила в капкан. Она спасла одну жизнь — а теперь враги грозились отнять другие. И девочка, не сказав ни слова домашним, явилась в комендатуру. Честно заявила: вот, мол, я, расстреливайте. И опять ошиблась. Расстрел в глазах фашистов был слишком мягким наказанием. Они же хотели схватить ещё и офицера.

Аню начали пытать. Били палками, таскали за волосы, пинали, как футбольный мяч. Говорили: всё равно ведь умрёт он, этот спасённый, лучше выдай, тебе же меньше терпеть придётся. Но на сей раз ошиблись изверги, а не девочка: она молчала. Признавшись в том, что спасла жизнь русского солдата, она превратилась в немую. Пытки длились весь день. А вечером Аню в одном платье привели к зданию школы. Неподалёку, на улице, сиротливо лежали парты и стулья — гитлеровцы пользовались этим как дровами. Окровавленную девочку крепко привязали к одной из парт и выставили охрану.

Декабрь 1941 года. Лютый мороз. Аня так и не сказала ни одного слова. За ночь она примёрзла к парте — может быть, той самой, за которой когда-то сидела…

А ранним утром в село вошли наши солдаты. Расстрел раненых так и не состоялся. Был спасён и тот офицер — он прошёл всю войну. Он много раз со своей женой приезжал на могилу девочки, чтобы почтить ее память, помогал и матери Ани.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9859786.html

Метки: вов, героизм, дети, история ссср, подвиг

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5060 3765
    Walentin 10 марта 2020 в 21:58

    Всё понятно… Остался только вопрос: почему её не причислили к ликам святым. Разве умереть за человека не уже не богоугодное дело?

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