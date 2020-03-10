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Кто обвалил рынок нефти и был ли крах неожиданным

07:30. 10 марта 2020 220 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Кто обвалил рынок нефти и был ли крах неожиданным | Русская весна

Авторы Telegram-канала «Экономика» поясняют, что же произошло в ночь с 8 на 9 марта и так ли уж чёрен «чёрный понедельник».

«В связи с хорошо организованным в социальных сетях стоном по поводу неожиданных последствий выхода России из сделки ОПЕК+, необходимо заметить следующее:

1) „Неожиданные последствия“ наступили не после выхода России из сделки, а после открытого демпинга Саудовской Аравии, которая снизила свои апрельские официальные цены на $6 для Азии, на $7 для США и $8 для Европы.

2) „Неожиданные последствия“ были ожидаемы (Силуанов говорит о выполнении бюджетных обязательств в течение 10 лет даже при цене в 20 $/б). Решение принималось на самом верху. Именно поэтому Новак после первого совещания в Вене улетел в Москву, чтобы вернуться с готовым решением к заключительному заседанию.

3) Саудиты сознательно играли на разрыв сделки, когда выдвинули дополнительные условия по сокращению добычи в ночь перед решающим заседанием ОПЕК+. В Эр-Рияде хорошо знают, что решение такого порядка ни за час, ни за три часа не принимается. А в Москве хорошо знают, что такие инициативы готовятся не за час и не за три, а сильно загодя.

4) Это был откровенный ультиматум со стороны саудитов, а Россия никогда (по крайней мере, за время президентства Владимира Путина) не прогибалась под ультимативные требования. И это в Эр-Рияде тоже хорошо знают.

5) Глубина падения биржевых торгов „бумажной нефтью“ продиктована не реальным состоянием дел на товарном рынке, а истерикой и целенаправленной игрой инсайдеров, среди которых как раз Саудовская Аравия и США.

6) Выходить из сделки надо было намного раньше. Тогда и последствия были бы намного легче. Тут необходимо разбираться с отечественными игроками рынка, которые постоянно лоббировали сделку ОПЕК+, а теперь стонут по поводу последствий выхода из нее».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1583813559

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3519 2967
    Женечка 10 марта 2020 в 12:53

    “В связи с хорошо организованным в социальных сетях стоном” – это называется потеряли инициативу. Только через четверо суток удалось более-менее адекватную официальную методичку состряпать. До этого либо молчание, либо какие то невнятные лозунги от инсайдеров, типа “хитрый план по уничтожению сланцевой добычи”, “специально обрушить рынок, чтоб купить ценные бумаги” и т.д. В том числе и здесь.

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