Россия показала, как может запустить мировой кризис — мнение

Одесский журналист Юрий Ткачёв прокомментировал ситуацию вокруг обвала цен на нефть.

«Как я уже говорил, совершенно неправильно рассматривать происходящие события исключительно в рамке процессов „нефть-рубль“. Точнее, её сознательно навязывают обывателю именно в такой конструкции. На самом же деле всё, конечно, сложнее, и можно (и нужно!) при этом не забывать падение основных биржевых индексов и всякие прочие процессы, вроде снижения доходности облигаций ФРС США и так далее.

То есть речь идёт о глобальной встряске мировой экономики. И „нефтерублёвая“ ситуация лишь одно из её измерений. В том смысле, что ну да, конечно, и рубль тоже будет штормить. Ну, а как, ведь Россия является частью мировой экономики.

Вопрос в том, кто потеряет от кризиса больше, а кто — меньше, и кто, таким образом, выйдет победителем из ситуации в целом. В том же „нефтяном“ измерении, к примеру, понятно, что кризис — да! — больно ударит по российской нефтяной отрасли, но, вероятно, не убьёт её: чистая (без налогов) себестоимость добычи российской нефти составляет порядка 25 долларов за баррель.

А вот американским „сланцевикам“ придётся несладко, ибо у них себестоимость стартует с отметки в 40 баксов, т. е. они остаются глубоко за бортом. В той же Саудовской Аравии нефть ещё дешевле, чем в России, но там и зависимость бюджета от „нефтедолларов“ сильнее (80% против 40% в России).

Получается, есть пространство для манёвра, можно играться. Тем более, что деньги в Фонде благосостояния есть, а значит, есть и ресурс для выживания при потрясениях. Похвастаться тем же могут далеко не все страны.

Но не факт, что играться будут. Вот тут уже заговорили о том, что Россия может вернуться в переговорный процесс по сокращению добычи нефти.

Это может значить, что целью комбинации был не запуск кризиса, а демонстрация того, как Россия может его запустить. И теперь с этой новой позиции можно вести переговоры с несколько другим выражением лица и другими аргументами.

В общем, мы живём в очень интересное время».

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