Новости Украины и Новороссии 09 марта 2020
- 07:30 Опасный манёвр: Следствие по делу МН17 пыталось нарушить суверенитет России.
- 07:00 «Совсем охренели!» — Рабинович резко ответил украинским нацистам (ВИДЕО).
- 06:30 Ответный удар: перекрыть Днепр, как перекрыли воду в Крым (ВИДЕО).
- 02:00 МВФ может задержать кредит Украине из-за отставки правительства и генпрокурора.
- 00:30 Зеленский озвучил надежды на суд по «Боингу» MH17 .
- Вчера 22:00 «Масла нет, всё идёт жёстко»: Зеленский рассказал о переговорах с Путиным.
Опасный манёвр: Следствие по делу МН17 пыталось нарушить суверенитет России
Международная следственная группа пыталась совершить очень опасный маневр.
Она всерьез рассматривала вариант о том, чтобы нарушить российский суверенитет при поиске новых свидетелей по делу МН-17. Об этом стало известно от независимой журналистской платформы Bonanza Media.
Издание слило протокол встречи оперативного штаба от 25 января 2018 года, где говорится, что нидерландская прокуратура «подняла вопрос о нарушении суверенитета РФ путем выхода на свидетелей, не информируя об этом российские власти».
То есть, следствие пыталось обманом искать свидетелей и целенаправленно шло на нарушение закона. При этом Бельгия не видела в этом никакой проблемы. На Украине тоже не усмотрели в этом никаких сложностей (хотя это вообще неудивительно).
В Bonanza Media отметили, что во время совещания зашел разговор о заманивании свидетелей и допросе «российских подозреваемых» без согласования с властями.
Это, если честно, неприкрытая наглость.
Дело МН-17 и так обросло кучей домыслов и неоправданных обвинений, а следствие еще подливает масла в огонь. Видимо, совсем отчаялись отмазывать настоящего виновника крушения лайнера, что уже идут на откровенное хамство.
Если раньше Россию просто обвиняли и даже пытались подкрепить свои никчемные суждения хоть какой-нибудь информацией, то сейчас следаки пошли на прямое нарушение российского суверенитета.
Читайте также: Уничтожение «Боинга» MH17: как это было
Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Совсем охренели!» — Рабинович резко ответил украинским нацистам (ВИДЕО)
На Украине отмечать 9 мая не будут. Несколько дней назад об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Украинская власть считает, что празднества 9 мая ни к чему — вовсе это никакой не День Победы, а день памяти и примирения. У украинских нацистов так принято. Надо же продолжать традиции Порошенко, ведь верно?
До сих пор неизвестна позиция Зеленского по поводу его участия в параде в Москве по случаю празднования 75-й годовщины победы над нацистской Германией. Но это заявление Пристайко дискредитирует визит президента, который мог бы стать серьёзным шагом на пути к примирению России и Украины.
Вместо этого в Киеве будут отмечать 130 лет со дня рождения Ивана Полтавца-Остряницы, нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эриха Коха, руководителя организации украинских нацистов, 110-летие со дня рождения Василия Сидора, нацистского коллаборанта, военного преступника, бойца батальона «Нахтигаль», убийцы поляков, евреев и участника операции по уничтожению мирных людей в Белоруссии. И ещё одну дату — это 120-летие со дня рождения Владимира Кубийовича, организатора дивизии СС «Галичина».
Вадим Рабинович, представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» протестом отреагировал на подобные высказывания украинского министра. Он заявил, что празднование дня рождения фашистов в его стране — это недопустимо. И в качестве финального аккорда — включил прямо на заседании Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) ВРУ «Вставай, страна огромная!..».
«Уважаемые, вы совсем охренели! — обратился он к коллегам в Раде, поддерживающим нацистские взгляды.
— Вы собираетесь заставить нас праздновать дни рождения фашистов! Вы хотите нас вернуть в мракобесие нацизма. Наши герои — это воины советской армии, которые освободили от нацизма Европу, освободили от фашизма Украину. И именно их мы будем чествовать, а не ваших фашистских прихвостней, которые стреляли в спины людей. И вы не заставите нас стоять на коленях, потому что большинство граждан Украины знают цену фашистским идеям».
Политик призвал публично ввести в действие норму Уголовного кодекса о преследовании за пропаганду фашизма. Он напомнил, что «Гитлер тоже думал, что победа будет за ним».
«Увидите, где правда и где будет справедливость. Фашизм в Украине не пройдет!» — сказал Рабинович.
С Донбассом примиряться не хотят
В свою очередь украинская журналистка Олеся Медведева отметила, что искренность призывов украинской власти к примирению «верится с трудом». Потому что «по куда менее кровавому конфликту, чем события 1941–1945 или там 1939–1945 года, а именно по Донбассу «эта когорта людей занимает диаметрально противоположную позицию».
«Никакого примирения, поражение жителей региона в правах и так далее», — сказала она.
По мнению журналистки, «забавно смотрятся слова примирения в свете высказываний о том, что Украина не хочет давать воду крымчанам». Но при этом Украина в Россию поставляет массу товаров до сих пор «и даже судится если Российская Федерация блокирует их ввоз».
«Поэтому заявление министра стоит рассматривать только, знаете, в текущей политической плоскости», — подчеркнула Медведева.
По словам блогера, «люди устали от того, что им пытаются рассказать, на каком языке говорить, какие каналы им смотреть, на каком языке должны учиться их дети, как они должны думать, что они должны читать, какую музыку слушать, какие фильмы смотреть, какие праздники праздновать».
«И было бы очень интересно посмотреть как бы проголосовали украинцы, если бы Зеленский перед президентскими выборами, скажем так, озвучил позицию о том, что 9 мая — это не День Победы, а вообще, давайте все примиряться и всё такое. Интересно, как бы за него тогда проголосовали?» — добавила она.
Читайте также: «Гены пальцем не раздавишь»: скандальные подробности биографии отца главы украинского МИД (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Ответный удар: перекрыть Днепр, как перекрыли воду в Крым (ВИДЕО)
Новый украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Крыму живут украинцы, поэтому воду им дать надо. Более того — он назвал это вопросом «гуманитарной ответственности».
«В Крыму живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым — это Украина, мы не собираемся не подавать воду в Украину», — уверенно заявил он.
Но недолго песня длилась! Шмыгаль быстренько собрал гармошку и всё переиграл. У себя на странице в соцсети он написал, что главное из того, что он сказал, потерялось якобы в шуме телестудии.
«В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим помогать этим людям. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно», — написал он.
При этом добавил, что «мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого».
«До деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины», — подчеркнул Шмыгаль.
Дефицит воды на полуострове — это большая проблема для населения, потому что ранее около 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде обеспечивались через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра.
Владимир Корнилов, политический обозреватель МИА «Россия Сегодня», в эфире «Россия 1» на минутку предложил представить ситуацию.
«Вы знаете, меня всё время поражает, как воду сделали инструментом политических торгов и давления, в чём прямо признаются. А представьте, в районе Смоленска перекроем Днепр и пустим в обход Украины? Вы знаете, какая реакция сразу начнётся? А нас за что!» — сказал он.
По его словам, «когда вот такие заявления делаются — это прямое нарушение решения ООН, которое приравняло право доступа к воде к одним из природных человеческих прав, прав человека».
«Я просто хочу напомнить исторический пример, как это иногда решалось. Когда в 60-е годы арабская лига скинулась с тем, чтобы перекрыть воду, пустить в обход Израиля (причём, начали строительные работы соответствующие), в апреле 1967-го года Израиль разбомбил все эти сооружения, все эти строительства, и больше никто к этому плану не возвращался. И кстати Америка тогда одобрила подобные подходы и идеи», — обратил внимание Корнилов.
Он также обратился к украинским экспертам, которые продолжают поддерживать водную блокаду Крыма.
«Я хочу вам сказать, уважаемые украинские эксперты! Вода, все эти вопросы — это связано с правами человека, это гуманитарные вопросы. Когда вы ограничиваете людей в праве получать воду, в природном праве — этот канал, извините, строился всем Советским Союзом, чтобы вы не сомневались! Когда он начал строиться, Крым был частью Российской Федерации, но это была всесоюзная стройка! Крым в составе Украины исправно платил в украинский бюджет деньги — 60 копеек за кубометр воды, и готов был платить и дальше. Мало того, гораздо больше готовы были платить.
Но именно вы сделали предметом политического шантажа вопросы выживания и прав человека. И в этом плане изоляция Крыма — это мерзкий поступок!» — сказал эксперт «Россия 1».
Как сообщала «Русская Весна», в Крыму прокомментировали заявление нового премьера Украины, отметив, что крымчанам не стоит в расчёте экономических и стратегических перспектив полуострова полагаться на поставку воды с Украины.
Читайте также: Россия получила, что хотела — западные СМИ о переговорах Путина и Эрдогана
На видео с 00:46:08
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
МВФ может задержать кредит Украине из-за отставки правительства и генпрокурора
Международный валютный фонд может затянуть с выдачей очередного кредита в $5,5 миллиарда из-за отставки Кабинета министров и генерального прокурора. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщило агенство Bloomberg.
Издание отмечает, что правительство Алексея Гончарука нравилось инвесторам, а генпрокурора Руслана Рябошапку поддерживали как доноры на Западе, так и «активисты» на Украине. После череды отставок появились опасения, что с новым Кабмином олигархи будут больше влиять на политику и экономику.
«Перестановки Зеленского в правительстве могут привести к откату реформ. Это может существенно отдалить переговоры с Международным валютным фондом», — пишет Bloomberg.
Впрочем, после падения гособлигаций, вызванного сменой правительства, новый министр финансов Игорь Уманский спешно заявил о намерениях продолжать сотрудничество с МВФ и нанести визит в Вашингтон в штаб-квартиру фонда вместе с новым премьером Денисом Шмыгалем.
Напомним, МВФ согласился выделить Украине 5,5 млрд долларов. Глава НБУ Яков Смолий отмечал, что это произойдет в первом квартале 2020 года. Премьер-министр Алексей Гончарук в конце декабря называл выдачу кредита делом нескольких месяцев.
Читайте также: «Масла нет, всё идёт жёстко»: Зеленский рассказал о переговорах с Путиным
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Зеленский озвучил надежды на суд по «Боингу» MH17
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на суде по делу катастрофы малайзийского «Боинга» рейса МН17 над Донбассом в 2014 году будет установлена справедливость и виновные понесут ответственность.
«Совместно с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов украинские специалисты провели высококлассную работу по сбору доказательств по делу МН17. 9 марта начнется рассмотрение дела в суде в Гааге. Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек», — написал Зеленский.
Отметим, что судебный процесс по делу о крушении малайзийского рейса MH17 начнется в Нидерландах 9 марта. Уголовное дело по авиакатастрофе MH17 на Донбассе содержит около 36 тысяч страниц.
Читайте также: Уничтожение «Боинга» MH17: как это было
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Масла нет, всё идёт жёстко»: Зеленский рассказал о переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным «очень сложными и тяжелыми».
Об этом глава государства сказал в интервью The Guardian, полную версию которого опубликовала в воскресенье пресс-служба президента.
Зеленского спросили, насколько можно договариваться именно с таким человеком, как Путин.
«Это очень сложно. Очень. Как бы там ни было, мы вернули 111 человек с сентября. Я не говорю, что мы сделали прорыв. Но. Три года не было Нормандского формата. Ситуация была заморожена абсолютно. Через три года мы добились встречи — сейчас вернули 111 человек. Мы сели за стол переговоров. Знаете, говорят: „Идет как по маслу”? Но здесь „масла” вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед», — сказал Зеленский.
Украинский президент высказал мнение, что в переговорах с Путиным необходимо быть «немного flexible».
По словам Зеленского, он не чувствует Путина как «надежного партнера», но в то же время выразил надежду, что партнерские отношения между Украиной и Россией установятся «не через 100 лет».
«Видимо, партнером Украина с Россией сможет быть, и я действительно хотел бы быть свидетелем этого не через 100 лет. Я хотел бы это увидеть. Потому что я уверен, что большинство россиян не хотят, чтобы была война», — считает глава украинского государства.
Читайте также: «По беспределу»: В Совфеде прокомментировали следствие по «Боингу» МН17
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Вообще перекрытие воды в Крым , это такой уровень не состоятельности нашего правительства , что сложно с чем то сравнить .Хороший пример Израиля в подобной ситуации , но для России он бесполезен ввиду отсутствия желания заботится о людях гражданах этой страну .Отсутствие воды в Крыму со временем повлияет и на отношение людей к этой власти , которая не в состоянии решить эту проблему .