На Украине отмечать 9 мая не будут. Несколько дней назад об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Украинская власть считает, что празднества 9 мая ни к чему — вовсе это никакой не День Победы, а день памяти и примирения. У украинских нацистов так принято. Надо же продолжать традиции Порошенко, ведь верно?

До сих пор неизвестна позиция Зеленского по поводу его участия в параде в Москве по случаю празднования 75-й годовщины победы над нацистской Германией. Но это заявление Пристайко дискредитирует визит президента, который мог бы стать серьёзным шагом на пути к примирению России и Украины.

Вместо этого в Киеве будут отмечать 130 лет со дня рождения Ивана Полтавца-Остряницы, нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эриха Коха, руководителя организации украинских нацистов, 110-летие со дня рождения Василия Сидора, нацистского коллаборанта, военного преступника, бойца батальона «Нахтигаль», убийцы поляков, евреев и участника операции по уничтожению мирных людей в Белоруссии. И ещё одну дату — это 120-летие со дня рождения Владимира Кубийовича, организатора дивизии СС «Галичина».

Вадим Рабинович, представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» протестом отреагировал на подобные высказывания украинского министра. Он заявил, что празднование дня рождения фашистов в его стране — это недопустимо. И в качестве финального аккорда — включил прямо на заседании Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) ВРУ «Вставай, страна огромная!..».

«Уважаемые, вы совсем охренели! — обратился он к коллегам в Раде, поддерживающим нацистские взгляды.

— Вы собираетесь заставить нас праздновать дни рождения фашистов! Вы хотите нас вернуть в мракобесие нацизма. Наши герои — это воины советской армии, которые освободили от нацизма Европу, освободили от фашизма Украину. И именно их мы будем чествовать, а не ваших фашистских прихвостней, которые стреляли в спины людей. И вы не заставите нас стоять на коленях, потому что большинство граждан Украины знают цену фашистским идеям».

Политик призвал публично ввести в действие норму Уголовного кодекса о преследовании за пропаганду фашизма. Он напомнил, что «Гитлер тоже думал, что победа будет за ним».

«Увидите, где правда и где будет справедливость. Фашизм в Украине не пройдет!» — сказал Рабинович.

С Донбассом примиряться не хотят

В свою очередь украинская журналистка Олеся Медведева отметила, что искренность призывов украинской власти к примирению «верится с трудом». Потому что «по куда менее кровавому конфликту, чем события 1941–1945 или там 1939–1945 года, а именно по Донбассу «эта когорта людей занимает диаметрально противоположную позицию».

«Никакого примирения, поражение жителей региона в правах и так далее», — сказала она.

По мнению журналистки, «забавно смотрятся слова примирения в свете высказываний о том, что Украина не хочет давать воду крымчанам». Но при этом Украина в Россию поставляет массу товаров до сих пор «и даже судится если Российская Федерация блокирует их ввоз».

«Поэтому заявление министра стоит рассматривать только, знаете, в текущей политической плоскости», — подчеркнула Медведева.

По словам блогера, «люди устали от того, что им пытаются рассказать, на каком языке говорить, какие каналы им смотреть, на каком языке должны учиться их дети, как они должны думать, что они должны читать, какую музыку слушать, какие фильмы смотреть, какие праздники праздновать».

«И было бы очень интересно посмотреть как бы проголосовали украинцы, если бы Зеленский перед президентскими выборами, скажем так, озвучил позицию о том, что 9 мая — это не День Победы, а вообще, давайте все примиряться и всё такое. Интересно, как бы за него тогда проголосовали?» — добавила она.

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