“Доу Джонс” в свободном падении

"Доу Джонс" прямо на открытии обвалился сразу на 7,5% после чего торговля была экстренно остановлена на 15 минут, чтобы не ускорять наблюдаемое падение.Синхронно на 7-8% осыпались и другие биржи, некоторые из которых временно приостанавливали работу,чтобы замедлить рост паники.Максимальные разовые обвалы за всю историю наблюдений. Сегодня DJI ухнул вниз прямо как в благословенном 2008-м.1987-10-19−22.61%1929-10-28−12.82%1929-10-29−11.73%1929-11-06−9.92%1899-12-18−8.72%1932-08-12−8.40%1907-03-14−8.29%1987-10-26−8.04%2008-10-15−7.87%1933-07-21−7.84%1937-10-18−7.75%2008-12-01−7.70%2008-10-09−7.33%Крупнейшие нефтяные компании за сутки потеряли от 10 до 20% стоимости. Total упала на 13%, "Шеврон" и "Эксон-Мобил" на 14%, ну а "Бритиш Петролеум" за сутки обвалилась на 21%.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5698016.html