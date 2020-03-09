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“Доу Джонс” в свободном падении

17:19. 9 марта 2020 109 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


"Доу Джонс" прямо на открытии обвалился сразу на 7,5% после чего торговля была экстренно остановлена на 15 минут, чтобы не ускорять наблюдаемое падение.
Синхронно на 7-8% осыпались и другие биржи, некоторые из которых временно приостанавливали работу,чтобы замедлить рост паники.



Максимальные разовые обвалы за всю историю наблюдений. Сегодня DJI ухнул вниз прямо как в благословенном 2008-м.

1987-10-19−22.61%
1929-10-28−12.82%
1929-10-29−11.73%
1929-11-06−9.92%
1899-12-18−8.72%
1932-08-12−8.40%
1907-03-14−8.29%
1987-10-26−8.04%
2008-10-15−7.87%
1933-07-21−7.84%
1937-10-18−7.75%
2008-12-01−7.70%
2008-10-09−7.33%



Крупнейшие нефтяные компании за сутки потеряли от 10 до 20% стоимости. Total упала на 13%, "Шеврон" и "Эксон-Мобил" на 14%, ну а "Бритиш Петролеум" за сутки обвалилась на 21%.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5698016.html

Метки: нефть, США, экономика

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