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Начался перезапуск российской оборонки. Это решающий момент

21:13. 8 марта 2020 135 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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На днях стало известно о долгожданном решении российских властей списать предприятиям оборонной промышленности долги на сотни миллиардов рублей. Откуда взялись эти долги, почему списать их решили именно сейчас, и что ещё делается для перезапуска оборонки, а также о других интересных новостях расскажем в этом выпуске.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=b6TpZCw6Fws

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