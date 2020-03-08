Начался перезапуск российской оборонки. Это решающий момент

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На днях стало известно о долгожданном решении российских властей списать предприятиям оборонной промышленности долги на сотни миллиардов рублей. Откуда взялись эти долги, почему списать их решили именно сейчас, и что ещё делается для перезапуска оборонки, а также о других интересных новостях расскажем в этом выпуске.





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=b6TpZCw6Fws