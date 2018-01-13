Большой экономический рывок России: автаркия неизбежна?

Вчера нефть марки Brent пробила отметку 70$ за баррель. Впервые с декабря 2014 года. При этом курс рубля попытался было вновь отыграться на долларе, но не смог, так как российский Минфин объявил, что весь следующий месяц он начнет усиленно скупать «зеленый» на рынке и тем самым не даст рублю сильно укрепиться. А еще за день до этого он же сообщил, что у России Резервного фонда больше нет: закончился…

Итак, событий случилось так много, что в них надо разобраться. Иначе голова может пойти кругом.

Дорогая нефть — это хорошо или плохо?

Вообще, если верить российской оппозиции, как системной, так и несистемной, цена на нефть для России — это всегда плохо. Нет, я не пропустил слово. Любая цена на нефть — это плохо. Когда черное золото штурмовало рекордные вершины (дороже 100 $ за баррель), это было плохо потому, что сажает страну на нефтегазовую иглу.