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Запад объявил российской элите войну: Стариков о деле Тинькова

13:47. 7 марта 2020 168 просмотров 3 коммент. Опубликовал:
Источник: infox.ru

Бизнесмену Олегу Тинькову, арестованному на прошлой неделе в Великобритании по запросу США, может грозить до 6 лет лишения свободы за неуплату налогов.

Минюст США опубликовал документ с обвинениями Олегу Тинькову, где говорится о том, что бизнесмен в 2013 году якобы умышленно записал в декларации искаженные сведения о своих активах.

По версии американских правоохранителей, Тиньков указал в налоговой декларации доход, в разы отличающийся от реального, а через три дня отказался от гражданства США. Налоговая штатов отмечает, что в 2013 году Тиньков владел 100% акций TCS Group Holding PLC (головной компании банка). Компания то время вышла на IPO на Лондонской фондов бирже и стоимость её активов оценивалась в $1 млрд. На момент IPO Тиньков все ещё был гражданином США, а значит, должен был сообщить налоговой службе актуальную информацию о стоимости своих активов и прибыли от их продажи.

В налоговой отчетности Тиньков указал доход в $260 тысяч, а немногим позже в декларации физлица, отказавшегося от гражданства США, записал доход в $330 тысяч (для исчисления налога на экспатриацию).

По обоим случаям бизнесмену грозит по 3 года лишения свободы. Помимо этого, Тинькову могут предъявить денежные штрафы. Их сумму Минюст не уточняет.

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова в конце февраля. После начала судебных слушаний с IRS в Лондоне, где находится Тиньков, был выдан ордер на его арест. Ранее представители Тинькова сообщали, что бизнесмен проходит по делу как частное лицо.

Запад начал кампанию «обезжиривания» экономических элит России

Историк, политолог Николай Стариков объяснил дело в отношении Тинькова политикой Запада, которая предполагает давление на экономические элиты России.

В её рамках претензии могут появиться практически ко всем крупным бизнесменам из России, кто имеет финансовые интересы за рубежом. Причем в основе таких претензий наверняка лежат не конкретные правонарушения, а политический интерес.

Стариков напомнил, что в Великобритании ранее был принят закон о криминальных финансах, который предполагает изъятие капиталов, которые, по мнению британских правоохранителей, нажиты несправедливо.

Закон предполагает изъятие недвижимости и активов у тех граждан. Которые не могут оперативно (в течение 7 дней) объяснить, откуда взяли деньги на роскошную жизнь.

В Британии это называется политикой «обезжиривания», которая, впрочем, зачастую может являться альтернативой сотрудничеству «взятого на карандаш» с властям. Стариков отметил, что примером такого сотрудничества может служить поведение некоторых олигархов, которые, оказавшись за рубежом, внезапно становятся ярыми оппозиционерами в отношении российской власти.

Обложка: Фото Wikipedia.org

Источник: https://nstarikov.ru/zapad-objavil-rossijskoj-jelite-vojnu-starikov-o-dele-tinkova-113674

Метки: чит.клуб

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 8460 2650
    krikunoleg 7 марта 2020 в 14:09

    “…сотрудничеству … с властям. Стариков отметил, что примером такого сотрудничества может служить поведение некоторых олигархов, которые, оказавшись за рубежом, внезапно становятся ярыми оппозиционерами в отношении российской власти” – скоро услышим от О.Тинькова какая плохая страна Россия и президент?

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  • 2384 1948
    Антон 7 марта 2020 в 15:31

    В РФ такая Ылита, что ей давно пора объявить “войну”, хотя бы “холодную”.

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    1
  • 27023 23575
    Вячеслав 7 марта 2020 в 15:35

    Ну вот… А где теперь эта, как сказал бы степанутый, ета елита будет хранить свою денюшку?

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