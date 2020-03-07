Забытая Великая Тартария
15:46. 7 марта 2020 226 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Несколько фактов об изменениях названий стран и территорий на картах Евразии.
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Не справедливо ли вообще, что лишь то, что само по себе прозрачно, позволяет увидеть нечто большее, чем оно само? Лишь в той степени, в какой я сам отступаю на задний план, предаю забвению моё собственное существование, я приобретаю возможность увидеть нечто большее, чем я сам.
Почему “забытая”? Те, кому она дорога, те помнят о ней… Тархтария – это территории на которых жили наши Предки: от Урала до Тихого океана и от Студенного Океана до Центральной Индии. Тархтария – земля которой покровительствуют Боги – сын и дочь Перуна, брат с сестрой, Тарх, прозванный Даждьбогом (Дающим Богом), и его Младшая сестренка Тара. Наши Предки говорили иноземцам: ”…мы дети Тарха и Тары…”. И именно они пришли из Сибири изгонять иудо-христианство… А потом они прошлись огнём и мечом по Европе – тому есть многие письменные свидетельства европейцев… Позднее Тархтария стала Тартарией, а библейский народ, с трудом выговаривающими букву ”р”, называл её Татарией.