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Забытая Великая Тартария

15:46. 7 марта 2020 226 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Несколько фактов об изменениях названий стран и территорий на картах Евразии.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4918501.html

Метки: азия, великобритания англия, игнатенко, киргизия, Китай, народ, Россия, Тартария, Франция

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 27029 23581
    Вячеслав 7 марта 2020 в 16:08

    Почему “забытая”? Те, кому она дорога, те помнят о ней… Тархтария – это территории на которых жили наши Предки: от Урала до Тихого океана и от Студенного Океана до Центральной Индии. Тархтария – земля которой покровительствуют Боги – сын и дочь Перуна, брат с сестрой, Тарх, прозванный Даждьбогом (Дающим Богом), и его Младшая сестренка Тара. Наши Предки говорили иноземцам: ”…мы дети Тарха и Тары…”. И именно они пришли из Сибири изгонять иудо-христианство… А потом они прошлись огнём и мечом по Европе – тому есть многие письменные свидетельства европейцев… Позднее Тархтария стала Тартарией, а библейский народ, с трудом выговаривающими букву ”р”, называл её Татарией.

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