Путин внёс законопроект о наказаниях за уничтожение памятников воинам

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому устанавливается уголовная ответственность за уничтожение и повреждение расположенных в России или за её пределами воинских захоронений, стел, обелисков и других мемориальных сооружений, передает RT.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, проектом Уголовный кодекс дополняется статьёй 243.4.

Она устанавливает «уголовную ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвящённых дням воинской славы России».

То же деяние, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия или угрозой его применения будет караться штрафом от 2 млн до 5 млн рублей.

«Или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок», — отмечается в документе.

2 марта суд в Польше поручил районному прокурору расследовать дело об уничтожении мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке. Памятник-мавзолей, созданный в 1945 году, был разрушен в сентябре 2017 года. Он был вычеркнут из списка военных захоронений.

Летом 2019 года посол России в Польше Сергей Андреев рассказал о демонтаже более чем 420 советских памятников вне мест захоронений за последние 20 лет. 23 февраля президент России во время выступления на торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества заявил, что страна всегда будет изобличать любые попытки исказить историю и не даст никому перечеркнуть героическую страницу в своей истории.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/50355-putin-vnes-zakonoproekt-o-nakazaniyah-za-unichtozhenie-pamyatnikov-voinam.html