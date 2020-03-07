Главная » История, Мировоззрение, Политика, Творчество

Путин внёс законопроект о наказаниях за уничтожение памятников воинам

20:27. 7 марта 2020 104 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому устанавливается уголовная ответственность за уничтожение и повреждение расположенных в России или за её пределами воинских захоронений, стел, обелисков и других мемориальных сооружений, передает RT.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, проектом Уголовный кодекс дополняется статьёй 243.4.

Она устанавливает «уголовную ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвящённых дням воинской славы России».

То же деяние, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия или угрозой его применения будет караться штрафом от 2 млн до 5 млн рублей.

«Или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок», — отмечается в документе.

2 марта суд в Польше поручил районному прокурору расследовать дело об уничтожении мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке. Памятник-мавзолей, созданный в 1945 году, был разрушен в сентябре 2017 года. Он был вычеркнут из списка военных захоронений.

Летом 2019 года посол России в Польше Сергей Андреев рассказал о демонтаже более чем 420 советских памятников вне мест захоронений за последние 20 лет. 23 февраля президент России во время выступления на торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества заявил, что страна всегда будет изобличать любые попытки исказить историю и не даст никому перечеркнуть героическую страницу в своей истории.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/50355-putin-vnes-zakonoproekt-o-nakazaniyah-za-unichtozhenie-pamyatnikov-voinam.html

Метки: Россия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Шаг в сторону здравомыслия»: Госдума в первом чтении одобрила смягчение 282-й статьи УК
...законопроект о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса. Предложение смягчить наказание...достоинства ранее внёс в парламент Владимир Путин. Документ предполагает...внесённый президентом Владимиром Путиным пакет законопроектов о частичной ...
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
... Центробанк РФ имеет право требовать наказания России со стороны иностранных государств... 05 апреля 2002 г). Глазьев внёс и собственную поправку в закон... в Госдуму законопроект о национализации Центробанка. И тут же на Путина обрушились...
Новости Украины и Новороссии 15 марта 2018
... Источник: voicesevas.ru СРОЧНО: Луценко внёс в Раду представление на арест...продолжительной борьбы, чтобы отобрать у Путина Надежду, теперь выяснилось, что ...театр. Самая главная новация законопроекта — это уголовное наказание за пренебрежение к украинскому...
Новости Украины и Новороссии 02 августа 2017
... этого Закона тормозится потому, что законопроект внёс депутат из другого региона (Челябинска... Донбассе продлится недолго, потому что Путина скоро не станет», — командующий ... у Покровского - награждение непричастных и наказание невиновных.PS2. А всего-то...
Медведев решил возродить ГУЛАГ
...Медведев подготовил и внёс в Госдуму законопроект, по которому... Соответственно, официально, согласно законопроекту, такие политзаключенные будут называться... закон об ужесточении наказания за терроризм. Пособников... найти разницу между Путиным и Медведевым, и...
Новости Украины и Новороссии 04 февраля 2017
..., и они понесут заслуженное наказание», — заверил подполковник. ...своего российского коллегу Владимира Путина. Сам Трамп назвал... как Пётр Порошенко внёс в Верховную Раду соответствующие...закона застопорился. Противников законопроекта более всего возмутила ...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)