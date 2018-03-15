Новости Украины и Новороссии 15 марта 2018
- 08:52 Украинский нардеп: Народ Украины ещё будет гнать Порошенко до Можайска.
- 08:46 Гройсмана обрадовал запрет украинским спортсменам соревноваться в России.
- 07:30 Экс-советнику Януковича грозит 305 лет тюремного заключения.
- 06:00 Законодательное полоумие: Рада готовится принять закон о государственном языке.
- 04:00 Кто потерял молодое поколение украинцев: Запад или Россия? (ВИДЕО).
- 02:00 В Польше вызвали полицию из-за «Слава Украине», произнесенного украинским чиновником (ФОТО, ВИДЕО).
Украинский нардеп: Народ Украины ещё будет гнать Порошенко до Можайска
Украинский телеканал NewOne публикует интервью с депутатом Верховной рады Украины Нестором Шуфричем. Шуфрич прокомментировал положение дел на Украине с принятием, а точнее непринятием, закона об антикоррупционном суде. Нардеп уверен, что этот закон приниматься не будет, потому что в нём не заинтересован в первую очередь президент Пётр Порошенко.
Шуфрич:
По словам депутата, главной угрозой для действующего президента Украины является непосредственно народ.
Шуфрич:
А почему до Можайска, а не до Берлина?..
Напомним, что создание антикоррупционного суда на Украине – требование Международного валютного фонда для перечисления Киеву очередного кредитного транша. Видимо, Порошенко не готов разменять свою собственную «безопасность» на несколько сотен миллион долларов от МВФ. Ведь как только на Украине появится антикоррупционный суд, Порошенко может оказаться первым на скамье подсудимых.
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Гройсмана обрадовал запрет украинским спортсменам соревноваться в России
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал приказ минспорта о запрете поездок на соревнования в Россию, заявил глава украинского министерства спорта Игорь Жданов.
«Проинформировал правительство о решении Федераций биатлона США, Канады и Чехии бойкотировать этап Кубка мира. Доложил о встрече с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком и общем решении не посещать эти соревнования, а также о запрете министерства спорта на участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории России», – написал министр спорта в Facebook.
«Все министры в этом единодушны. Спасибо спортсменам, что приняли правильное решение. Пока Россия будет оставаться страной-агрессором, весь мир будет все больше реагировать подобным образом», – процитировал Гройсмана Жданов.
Напомним, в среду министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, который запрещает украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России, так как они являются «опасными».
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Экс-советнику Януковича грозит 305 лет тюремного заключения
По данным телеканала CNN, Полу Манафорту, экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, в случае, если он будет признан виновным по всем пунктам обвинения, грозит 305 лет тюремного заключения.
«Учитывая характер обвинений в отношении подсудимого и очевидный объём доказательств против него, подсудимый с большой вероятностью проведёт остаток жизни в тюрьме», — заявил федеральный судья окружного суда Вирджинии Т. С. Эллис.
Ранее сообщалось, что судебный процесс по делу Манафорта начнётся 10 июля в штате Вирджиния.
В конце октября 2017 года стало известно, что Манафорт и его бизнес-партнёр Рик Гейтс обвиняются в том числе в заговоре против США, в сокрытии от властей лоббистской деятельности в интересах Украины, а также в отмывании денежных средств.
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Законодательное полоумие: Рада готовится принять закон о государственном языке
Законодательное безумие, закрепляющее нацистские практики, хорошо мотивирует жителей Донбасса и Крыма навсегда перекрыть доступ украинизаторам в свой дом.
В 2014–16 годах часто повторяемые, хотя и не слишком основательные обвинения в адрес жителей Донбасса, поднявшихся без достаточных, по мнению сторонников нынешних киевских властей, на то оснований на защиту родного языка, сводились к беспомощному «Вам же никто не мешает общаться на русском?» или «Но Турчинов же наложил вето на принятое под давлением Майдана Верховной Радой решение о запрете закона о региональных языках».
Сегодня об этих аргументах никто даже не вспоминает, поскольку ситуация ушла в такой отрыв от обстоятельств того, кажущегося из сегодняшнего дня вполне вегетарианским, времени, что на повестке дня, похоже, уже стоит вопрос о тотальном запрете на использование русского во всех сферах жизни. Более того, агрессивная языковая политика, уже не пытающаяся даже маскировать свою националистическую природу, начинает обзаводиться репрессивным инструментарием.
После того, как в конце февраля Конституционный суд признал неконституционным закон «Об основах государственной языковой политики», предусматривавший защиту русского языка, законодатели готовятся к покорению новых высот, на которых уже можно будет привлекать граждан к административной и уголовной ответственности за отказ от обязательного использования украинского.
На текущей сессии депутаты Верховной Рады планируют рассмотреть законопроект № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который уже назвали законом о тотальной украинизации.
Он не только закрепляет на законодательном уровне уже действующую практику, но и расширяет украиноязычное пространство, которое будет обеспечиваться государственным принуждением, до размеров, равных почти полному объему жизнедеятельности человека. Исключая разве что бытовое общение в самых примитивных его формах — дома и на улице. Но уже в сфере обслуживания украинский становится обязательным.
В судопроизводстве, документообороте, высшем образовании уже давно используется только украинский, теперь же к ним добавится наука, культура, весь образовательный цикл, медицина, медиасфера, кино и театр.
Самая главная новация законопроекта — это уголовное наказание за пренебрежение к украинскому языку для физических лиц в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет или штрафа размером в 50 необлагаемых налогом минимумов (850 гривен) для юридических лиц.
Критерии «пренебрежения» еще предстоит определить — но сама практика жесткого наказания за эту размытую категорию — беспрецедентна.
Законодательное полоумие: Рада готовится принять закон о государственном языке.
РИА Новости, Тарас Литвиненко
Совершенно очевидно, что закон вводит режим беспощадной дискриминации тех граждан Украины, для которых родным является русский язык. Законопроект может быть принят уже до конца этого месяца.
Другой законопроект — «О прощении» — можно считать трагикомическим примером законодательной инициативы, когда психиатрический случай получает форму зарегистрированного документа.
Бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко решил, что жители Крыма и Донбасса должны в массовом порядке через суды приносить свои извинения бывшей Родине за то, что они когда-то посмели отвернуться от нее. Раскаявшиеся смогут избежать уголовного наказания, отделавшись поражением в правах — их просто лишат возможности работать в госорганах и участвовать в выборах. К тем, кто обратится в суд с просьбой простить его, суды будут применять особую процедуру прощения.
Почему Сенченко решил, что люди, подвергающиеся блокаде или обстрелам, считающиеся на Украине существами низшего порядка пожелают принести украинскому государству свои извинения, знает только он.
Но сам подготовленный им акт наряду с планами люстрировать или перевоспитать Донбасс и Крым после их «освобождения» говорит о том, какие эксперименты намерены ставить украинские власти над населением «оккупированных» территорий, если они — не дай Бог — действительно когда-нибудь вернутся под контроль «освободителей». Впрочем, вероятность этого почти нулевая.
Законодательное безумие, закрепляющее нацистские практики, хорошо мотивирует жителей Донбасса и Крыма навсегда перекрыть доступ украинизаторам в свой дом.
Продолжающееся унижение русского языка, а также отношение к бывшим согражданам как к априори заслуживающим наказания или, по меньшей мере, поражения в правах, закладывает на десятилетия разграничительный тренд между Украиной и ее потерянными территориями, которые сделают все, и даже больше, для того чтобы дурдом никогда больше к ним не вернулся.
Андрей Бабицкий, Украина.ру
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Кто потерял молодое поколение украинцев: Запад или Россия? (ВИДЕО)
По мнению Курта Волкера, «для России молодое поколение украинцев окончательно потеряно».
А я бы не согласился с такой точкой зрения.
Ведь еще недавно об одном таком поколении тоже можно было сказать нечто подобное, но вышло все с точностью до наоборот.
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Юрий Подоляка (Yurasumy), специально для «Русской Весны»
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В Польше вызвали полицию из-за «Слава Украине», произнесенного украинским чиновником (ФОТО, ВИДЕО)
Приветствие «Слава Украине. Героям слава» стало поводом вызова полиции во время поминальных мероприятий в селе Сагрынь Люблинского воеводства Польши.
Инцидент произошел в субботу, 10 марта, когда официальная украинская делегация, в которую входили посол Украины в Польше Андрей Дещица, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, представители местной власти во Львовской и Волынской областях, приехала в село, чтобы почтить убитых польской Армией Крайовой в 1944 году украинцев.
Один из выступающих, первый заместитель председателя Волынского облсовета Александр Пирожик, завершил свое выступление традиционным украинским приветствием «Слава Украине. Героям слава». Местные СМИ назвали это «бандеровским приветствием».
В свою очередь один из присутствующих на мероприятии поляков воспринял приветствие как героизацию Степана Бандеры, что, согласно принятым недавно изменениям в закон об Институте национальной памяти в Польше, запрещено. Мужчина вызвал на кладбище полицию. Он также заявил, что на Украине есть свои герои, а в Польше — свои.
Полицейские переписали паспортные данные Пирожика и поехали. Теперь местная прокуратура установит, был ли нарушен недавно принятый закон.
В то же время польские СМИ сообщили о еще одном инциденте, который произошел во время поминальных мероприятий в Сагрыни. Один из присутствующих вытащил красно-черный флаг, но тут же быстро его спрятал. Однако журналисты успели это заметить.
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