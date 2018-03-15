Новости Украины и Новороссии 15 марта 2018

Законодательное безумие, закрепляющее нацистские практики, хорошо мотивирует жителей Донбасса и Крыма навсегда перекрыть доступ украинизаторам в свой дом.

В 2014–16 годах часто повторяемые, хотя и не слишком основательные обвинения в адрес жителей Донбасса, поднявшихся без достаточных, по мнению сторонников нынешних киевских властей, на то оснований на защиту родного языка, сводились к беспомощному «Вам же никто не мешает общаться на русском?» или «Но Турчинов же наложил вето на принятое под давлением Майдана Верховной Радой решение о запрете закона о региональных языках».

Сегодня об этих аргументах никто даже не вспоминает, поскольку ситуация ушла в такой отрыв от обстоятельств того, кажущегося из сегодняшнего дня вполне вегетарианским, времени, что на повестке дня, похоже, уже стоит вопрос о тотальном запрете на использование русского во всех сферах жизни. Более того, агрессивная языковая политика, уже не пытающаяся даже маскировать свою националистическую природу, начинает обзаводиться репрессивным инструментарием.

После того, как в конце февраля Конституционный суд признал неконституционным закон «Об основах государственной языковой политики», предусматривавший защиту русского языка, законодатели готовятся к покорению новых высот, на которых уже можно будет привлекать граждан к административной и уголовной ответственности за отказ от обязательного использования украинского.

На текущей сессии депутаты Верховной Рады планируют рассмотреть законопроект № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который уже назвали законом о тотальной украинизации.

Он не только закрепляет на законодательном уровне уже действующую практику, но и расширяет украиноязычное пространство, которое будет обеспечиваться государственным принуждением, до размеров, равных почти полному объему жизнедеятельности человека. Исключая разве что бытовое общение в самых примитивных его формах — дома и на улице. Но уже в сфере обслуживания украинский становится обязательным.

В судопроизводстве, документообороте, высшем образовании уже давно используется только украинский, теперь же к ним добавится наука, культура, весь образовательный цикл, медицина, медиасфера, кино и театр.

Самая главная новация законопроекта — это уголовное наказание за пренебрежение к украинскому языку для физических лиц в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет или штрафа размером в 50 необлагаемых налогом минимумов (850 гривен) для юридических лиц.

Критерии «пренебрежения» еще предстоит определить — но сама практика жесткого наказания за эту размытую категорию — беспрецедентна.



Законодательное полоумие: Рада готовится принять закон о государственном языке.

РИА Новости, Тарас Литвиненко

Совершенно очевидно, что закон вводит режим беспощадной дискриминации тех граждан Украины, для которых родным является русский язык. Законопроект может быть принят уже до конца этого месяца.

Другой законопроект — «О прощении» — можно считать трагикомическим примером законодательной инициативы, когда психиатрический случай получает форму зарегистрированного документа.

Бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко решил, что жители Крыма и Донбасса должны в массовом порядке через суды приносить свои извинения бывшей Родине за то, что они когда-то посмели отвернуться от нее. Раскаявшиеся смогут избежать уголовного наказания, отделавшись поражением в правах — их просто лишат возможности работать в госорганах и участвовать в выборах. К тем, кто обратится в суд с просьбой простить его, суды будут применять особую процедуру прощения.

Почему Сенченко решил, что люди, подвергающиеся блокаде или обстрелам, считающиеся на Украине существами низшего порядка пожелают принести украинскому государству свои извинения, знает только он.

Но сам подготовленный им акт наряду с планами люстрировать или перевоспитать Донбасс и Крым после их «освобождения» говорит о том, какие эксперименты намерены ставить украинские власти над населением «оккупированных» территорий, если они — не дай Бог — действительно когда-нибудь вернутся под контроль «освободителей». Впрочем, вероятность этого почти нулевая.

Законодательное безумие, закрепляющее нацистские практики, хорошо мотивирует жителей Донбасса и Крыма навсегда перекрыть доступ украинизаторам в свой дом.

Продолжающееся унижение русского языка, а также отношение к бывшим согражданам как к априори заслуживающим наказания или, по меньшей мере, поражения в правах, закладывает на десятилетия разграничительный тренд между Украиной и ее потерянными территориями, которые сделают все, и даже больше, для того чтобы дурдом никогда больше к ним не вернулся.

Андрей Бабицкий, Украина.ру

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