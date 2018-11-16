«Шаг в сторону здравомыслия»: Госдума в первом чтении одобрила смягчение 282-й статьи УК

Депутаты Госдумы РФ в первом чтении одобрили законопроект о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса. Предложение смягчить наказание за возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства ранее внёс в парламент Владимир Путин.

Документ предполагает административную ответственность за первое нарушение этого закона, уголовная ответственность наступает лишь при повторном совершении преступления в течение одного года. Парламентарии и юристы положительно оценили поправки, назвав их «шагом в сторону здравомыслия и очеловечивания УК».

Депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли внесённый президентом Владимиром Путиным пакет законопроектов о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Поправки предполагают введение административной ответственности за соответствующие действия с использованием СМИ и интернета.

Смягчение законодательства

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на гуманизацию уголовного законодательства РФ.

Анализ правоприменительной практики показал, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности по ст. 282 УК России является обоснованным.

Согласно документу, к уголовной ответственности за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека, будут привлекаться лица, которые ранее (в течение одного года) уже привлекались к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Кроме того, уголовная ответственность будет наступать, если преступление совершено с применением насилия или с угрозой его применения или же с использованием служебного положения или организованной группой (ч. 2).

Второй законопроект предлагает дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьёй, согласно которой действия, направленные на возбуждения вражды и унижение человеческого достоинства с использованием СМИ, интернета, наказываются штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. руб., обязательными работами до 100 часов или административным арестом до 15 суток. Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 250 тыс. до 500 тыс. руб.

При повторном нарушении наступает уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Нормы будут иметь обратную силу — существующие уголовные дела будут прекращены, а приговоры судов пересмотрены.

«Шаг в сторону здравомыслия»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов приветствовал принятие законопроекта в первом чтении.

«К смягчению 282-й статьи УК РФ я отношусь положительно. Потому что, к сожалению, правоприменительная практика изобилует глупостями применения 282-й статьи. Неудачная правоприменительная практика просто дискредитировала нормы этой статьи. Хотя, по моему мнению, эту проблему можно было решить, не вмешиваясь в Уголовный кодекс, а на уровне судебной практики Верховного суда и сообщения последующих рекомендаций нижестоящим судам.

Но Верховный суд затянул с этой работой, поэтому пришлось вмешаться в законодательство. В целом, это позитивный процесс, не стоит сажать людей за лайки. Зачем же нам плодить уголовную преступность там, где её нет», — рассказал Емельянов RT.

В беседе с RT депутат Госдумы Сергей Шаргунов заявил, что это очень важное решение Госдумы.

«Я считаю, что это очень важное решение. Это шаг в сторону здравомыслия и очеловечивания Уголовного кодекса. Теперь очень многим людям станет легче дышать, — говорит Шаргунов. — Я, конечно, вообще против этой статьи, поскольку считаю её избыточной. Карать нужно не мысли и слова, а дела. И сейчас я уже надеюсь на пересмотр многих дел. И я знаю, что многие дела начали рассыпаться».

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва в беседе с RT рассказала, что смягчение законодательства позволит избежать уголовного преследования людей, которые не намеревались призывать к вражде.

«Очень рада, что нас услышали законодатели. Когда они чётко прописывают, что после первого раза уголовное преследование не наступает — это очень здорово. Иногда бывает достаточно предупредить человека, когда он сделал что-то подобное, и он ничего больше не повторит. У нас были истории, когда задерживали, объясняли, что пост может являться экстремистским или рассматриваться в качестве такого после экспертизы, после этого они закрывали свои аккаунты, чтобы лишний раз ничего не запостить.

Мы очень надеемся, что будем реже встречать людей за решёткой, а если и встретим таких, то это будут те люди, которые реально призывали к вражде, ненависти».

Активисты Общероссийского народного фронта проводят анализ правоприменительной практики по статье УК о возбуждении ненависти и вражды….

Между тем адвокат Алексей Бадамшин считает, что поправки следует внести и в ряд других правовых норм.

«Это работа в правильном направлении. Надеюсь, что в скором времени эти поправки будут приняты в окончательном варианте. Благодаря этому смягчению могут быть сведены на нет проявления маразма и безумия со стороны правоохранителей по части борьбы с людьми, которые обладают чувством юмора, которое не понимают эксперты, следователи и судьи.

Тем не менее я считаю, что это недостаточная мера, так как без внимания осталась аналогичные статьи 280 и 148. К сожалению, по ряду дел у правоохранительных органов останется возможность злоупотребления правом при квалификации правонарушений. Если раньше следователи квалифицировали то или иное деяние по ч. 1 ст. 282 УК РФ, то сейчас они будут уходить на 280-ую «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Напомним, что в ходе прямой линии Шаргунов обратился к президенту с призывом пересмотреть некоторые положения 282-й статьи из-за участившихся случаев возбуждения уголовных дел в связи с лайками и репостами записей в социальных сетях, так как ситуация «доходит буквально до маразма». Глава государства тогда согласился с депутатом и призвал «не доводить ситуацию с наказанием за лайки и репосты до маразма и абсурда».

20 сентября пленум Верховного суда рассмотрел вопрос о внесении поправок в постановление от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». По словам председателя уголовной коллегии России Владимира Давыдова, по итогам обсуждения было принято решение, что лайки и репосты не могут быть основанием для возбуждения уголовных дел.

В начале октября президент внёс в Госдуму законопроект, согласно которому однократное и несерьёзное нарушение ст. 282 УК РФ влечёт не уголовную, а административную ответственность.

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