В Амазонии найдены руины тысяч городов

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Археология, благодаря новым технологиям и современным методам анализа найденных артефактов, сейчас самая быстроразвивающаяся научная дисциплина. Заслуженные академики завидуют молодому поколению учёных, в связи с открываюшимися перед ними перспективами. Дроны, лазер, рентген, металлоискатели и сонары значительно двинули науку. Но, в связи с доступностью, остро возникает проблема “черных копателей”, которыми движут не цели сохранение человеческого наследия, а только жажда личной наживы, в результате чего многие памятники уже утеряны безвозвратно.
Джо Роган комментатор UFC, и бывший боец ММА. Данное его амплуа для меня неожиданно. Респект.
Пока ничего, просто болтовня как обычно! Историю переписали и этот чудак не знает, а вот многие на яп ему бы обьяснили, что был потоп и суворов, захватчик тартарии, уничтожил бесполезное население амазонии. А император великой таратарии пугачев сдался на милость гогенцолернов и рокфеллеров