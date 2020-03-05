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Придумать себя заново. Чего требует от РФ время? Михаил Делягин

21:21. 5 марта 2020 98 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

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Доктор экономических наук Михаил Делягин продолжает рассказ о книгах, заслуживающих прочтения.

#ДеньТВ #Делягин #Пыжиков #история #экономика #Катасонов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xNaSKSd9RJ8

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 10670 4850
    BlackCat 5 марта 2020 в 21:37

    Эму бы шляпу и был бы похож на дядю Сэма.

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  • 8449 2966
    nikolay 5 марта 2020 в 21:46

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