Придумать себя заново. Чего требует от РФ время? Михаил Делягин
21:21. 5 марта 2020 98 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Все упомянутые в ролике книги вы можете найти в книжном магазине День: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…
Доктор экономических наук Михаил Делягин продолжает рассказ о книгах, заслуживающих прочтения.
#ДеньТВ #Делягин #Пыжиков #история #экономика #Катасонов
Эму бы шляпу и был бы похож на дядю Сэма.
“Чего требует время?”
В Израиле на выборах победил Натаньяху и собирается передать власть Мошиаху. Пророчество Виленского Гаона.
«Когда вы услышите, что русские захватили Крым, вы должны знать, что времена Мессии начались, что его шаги услышаны. И когда вы услышите, что русские достигли города Константинополя (нынешнего Стамбула), вы должны надеть свою одежду Шаббата и не снимать ее, потому что это означает, что Мессия собирается прийти в любую минуту».
Поскольку еще несколько месяцев назад Путин и Эрдоган были лучшие друзья и Турция грозилась даже сбивать американские самолеты, которые полетят бомбить Иран, то никто в это т.н. пророчество особо уже и не верил. Но теперь все евреи приободрились…
В любом случае, немедленного снятия напряжения в Идлибе ждать не стоит, т.к. Эрдоган официально обратился к Д. Трампу за пополнением боезапаса.