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Сайт, где можно посмотреть советские диафильмы (более трех тысяч штук)

21:22. 4 марта 2020 147 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Российская государственная детская библиотека отсканировала и выложила в Сеть более двух тысяч советских диафильмов. Найди среди них свой любимый!



Ввиду того что в СССР Интернет работал с перебоями, а по всем четырем телеканалам с утра до вечера был сплошной Брежнев, детям приходилось искать какие-то особенные развлечения. Некоторые из них покажутся современному ребенку, мягко говоря, странными, в первую очередь на ум приходит показ диафильмов.

Ты включал в розетку жестяной диапроектор, направлял его на что-нибудь плоское и белое (обычно эту роль выполняла повешенная на шкаф простынка) и начинал крутить рукоятку, поэтапно сменяя кадры по мере прочтения. Никакого звука и экшена, естественно. В некотором смысле это было ближе к комиксам, но ассоциируется не с запахом бумаги и краски, а исключительно с неподражаемым ароматом раскаленной лампы диапроектора.






Само собой, основу ассортимента диафильмов составляли сказки и литклассика, однако в школах и красных уголках в изобилии водились образовательные и пропагандистские ленты.



Казалось бы, все это в прошлом. Но нет, теперь диафильмы снова с нами, на сайте Национальной электронной детской библиотеки. Пока их там около двух тысяч, но нам обещают, что постепенно станет доступен весь государственный архив диафильмов на 16 000 позиций!

Теперь ты сможешь понять, над чем смеялись наши предки, пока были маленькими. Ну и сам посмеешься над ними. Над предками. Для раскачки даем тебе анекдот: «Девочки! Не повторяйте моих ошибок — не заводите молодых любовников! Я сегодня ночью вместо секса объясняла, кто такие пионеры и что такое диафильм».

Дизайн и функционал сайта, мягко говоря, допотопный, но главную функцию — разжигать в человеке приступ невыносимой ностальгии — выполняет. Советуем скачать, тем более что диафильмы будут самым веселым развлечением, доступным в ядерном бункере.




Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9837007.html

Метки: дети, диафильм, Культура, ссср

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 7272 6601
    strelez 4 марта 2020 в 21:59

    Обязательно преамбула с Брежневым. Лучше бы сравнил содержание “допотопных” советских и нынешние, допустим, про квадратные штаны и другие шедевры, заполонившие ящик. Как наши, так и импортные.

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