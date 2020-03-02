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Новости Украины и Новороссии 02 марта 2020

15:35. 2 марта 2020 52 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Украинизация через колено

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Азаров: “За миллионом в Кабмин Украины”


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Мамки харьковских нацЫстов

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«Юбилей нацистских головорезов»: Киевсовет принял постановление о памятных датах

«Юбилей нацистских головорезов»: Киевсовет принял постановление о памятных датах | Русская весна

Киевсовет принял постановление о праздновании памятных дат и юбилеев. В нем оказалось очень много пособников немецких нацистов.

Документ опубликовал автор решения — депутат от «Свободы» Юрий Сиротюк.

«Столица воюющей Украины будет достойно чествовать героев», — говорится в сообщении.

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский рассказал, что ряд фамилий из списка — откровенно спорные с точки зрения сотрудничества с нацистами.

«27 февраля 2020 Киевский горсовет большинством голосов принял постановление о праздновании в Киеве памятных дат и юбилеев. В этом году киевляне отметят юбилей изображенного на фото Кубийовича и прочих нацистских убийц, головорезов, палачей и антисемитов», — говорится в сообщении.

Среди проголосованных, утверждает Долинский, «есть Иван Полтавец-Остряниця — помощник Альфреда Розенберга и Эриха Коха (130-летие); Василий Левкович — нацистский коллаборант и организатор еврейских погромов (100-летие); Улас Самчук — антисемит, издатель газеты „Волынь“. Он призывал к уничтожению евреев, среди которых были дети (115-летие)».

Также в список попал Василий Сидор — коллаборационист и военный преступник, который был бойцом батальона «Нахтигаль» (110-летие); Юрий Липе — активист ОУН* и автор идеи о государственной важности эякуляций украинцев и яйцеклеток украинок (120-летие); Владимир Кубийович — коллаборант и организатор дивизии СС «Галичина» (120-летие); а также Василий Галас и Андрей Мельник, лидер части ОУН, которая осталась лояльна гитлеровцам.

«В информационном сообщении на сайте Киеврады позорно скрыли, кого будут праздновать. Но глава фракции партии „Свобода“ Юрий Сиротюк опубликовал полный текст постановления», — подчеркнул Долинский.

В то же время юрист Андрей Портнов рассказал, что в ближайшее время решение будет обжаловано в суде.

«Друзья, в ближайшее время решение Киевсовета об увековечивании нацистских преступников будет обжаловано нами в суде», — утверждается в сообщении.

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*Запрещённая в РФ экстремистская организация.

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На Украине станут забирать в армию офицеров запаса после военной кафедры

На Украине станут забирать в армию офицеров запаса после военной кафедры | Русская весна

Офицеров запаса, которые не проходили службу, а закончили военные кафедры, будут призывать на срочную службу в ВСУ.

Речь идет об офицерах возрастом до 43 лет. Сейчас военкомы готовят списки призывников. 

Об этом сообщил начальник отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Сергей Волков.

«Речь идет об офицерах запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили военной службы, но закончили кафедры военной подготовки, получили воинское звание офицерского состава и находятся в запасе.

Для этой категории военных в соответствии с законом „О воинской обязанности и военной службе” предусмотрена военная служба по призыву для лиц офицерского состава. Решение о призыве ежегодно принимает руководство ВС Украины», — сказал полковник.

Он добавил, что не уверен по поводу сроков призыва, так как нет еще приказов из Генштаба. Сейчас собирают послужные карточки, уточняют картотеки, уточняют количество этих офицеров.

Офицеры запаса должны явиться на медосмотр в свои военкомы. На эту категорию призывников распространены такие же отсрочки, как и для срочников.

«Затем в военкоматах проведут аттестационные комиссии, и после этого офицеров могут призвать на военную службу — на 18 месяцев. Призывают путем зачисления слушателями курсов переподготовки и повышения квалификации военных вузов. Три месяца дано на подготовку по военно-учетной специальности. И потом — назначение для прохождения военной службы в, как правило, не боевых частях ВСУ», — подчеркнул Волков.

Он уточнил, что офицеров запаса не привлекают к участию в «ООС».

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Харьковское выступление неликвидов

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Метки: важное, компиляция

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