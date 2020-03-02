Новости Украины и Новороссии 02 марта 2020

Киевсовет принял постановление о праздновании памятных дат и юбилеев. В нем оказалось очень много пособников немецких нацистов.

Документ опубликовал автор решения — депутат от «Свободы» Юрий Сиротюк.

«Столица воюющей Украины будет достойно чествовать героев», — говорится в сообщении.

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский рассказал, что ряд фамилий из списка — откровенно спорные с точки зрения сотрудничества с нацистами.

«27 февраля 2020 Киевский горсовет большинством голосов принял постановление о праздновании в Киеве памятных дат и юбилеев. В этом году киевляне отметят юбилей изображенного на фото Кубийовича и прочих нацистских убийц, головорезов, палачей и антисемитов», — говорится в сообщении.

Среди проголосованных, утверждает Долинский, «есть Иван Полтавец-Остряниця — помощник Альфреда Розенберга и Эриха Коха (130-летие); Василий Левкович — нацистский коллаборант и организатор еврейских погромов (100-летие); Улас Самчук — антисемит, издатель газеты „Волынь“. Он призывал к уничтожению евреев, среди которых были дети (115-летие)».

Также в список попал Василий Сидор — коллаборационист и военный преступник, который был бойцом батальона «Нахтигаль» (110-летие); Юрий Липе — активист ОУН* и автор идеи о государственной важности эякуляций украинцев и яйцеклеток украинок (120-летие); Владимир Кубийович — коллаборант и организатор дивизии СС «Галичина» (120-летие); а также Василий Галас и Андрей Мельник, лидер части ОУН, которая осталась лояльна гитлеровцам.

«В информационном сообщении на сайте Киеврады позорно скрыли, кого будут праздновать. Но глава фракции партии „Свобода“ Юрий Сиротюк опубликовал полный текст постановления», — подчеркнул Долинский.

В то же время юрист Андрей Портнов рассказал, что в ближайшее время решение будет обжаловано в суде.

«Друзья, в ближайшее время решение Киевсовета об увековечивании нацистских преступников будет обжаловано нами в суде», — утверждается в сообщении.

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*Запрещённая в РФ экстремистская организация.