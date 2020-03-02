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Лидеры ведущих религий России высказались за упоминание Бога в Конституции

10:28. 2 марта 2020 202 просмотра 4 коммент. Опубликовал:
Источник: vrns.ru

Лидеры и представители ведущих религиозных организаций России выразили поддержку идее упоминания Бога и закрепления понятия брака в Основном законе страны.

В пятницу в Москве по приглашению патриарха Кирилла прошло объединенное заседание Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета. В его работе приняли участие глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, верховный муфтий Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, главный раввин России Берл Лазар, представитель Буддийской традиционной сангхи Андрей Бальжиров, армянский архиепископ Езрас Нерсисян, католический архиепископ Павел Пецци, лидер пятидесятников Сергей Ряховский, руководители других протестантских церквей.

«Утверждая мир в многонациональной и многоконфессиональной стране, поддерживаем предложение о внесении упоминания Бога в текст обновленной Конституции, рассматриваем это как закрепление ценности религиозных убеждений народов нашей страны, исторически и культурно связанных с представляемыми нами религиями, а также духовной преемственности по отношению к нашим предкам»,  — говорится в поступившем в «Интерфакс» коммюнике заседания.

Представители разных религиозных организаций считают также важными конституционные поправки, закрепляющие представление о браке как союзе мужчины и женщины, нормы, направленные на защиту традиционных семейных ценностей, в том числе права родителей обеспечивать такое образование и обучение детей, которое соответствует их религиозным и философским убеждениям, на защиту истории и культуры нашей страны, статуса русского языка, на поддержку соотечественников, сохранение памяти защитников Отечества.

«Напоминаем о том, что поддержка семьи (…) является непременным условием того, чтобы наша страна была процветающей, нравственно крепкой и духовно богатой»,  — сказано в коммюнике.

Кроме того, религиозные лидеры приветствуют те изменения в Конституции, которые создадут дополнительные условия для обеспечения социально-экономического благополучия россиян и единства России.

Источник: https://nstarikov.ru/lidery-vedushhih-religij-rossii-vyskazalis-za-upominanie-boga-v-konstitucii-113564

Метки: чит.клуб

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 26562 23174
    Вячеслав 2 марта 2020 в 10:42

    “…ведущих религий России…” Можно было бы добавить – религий, приползших без спросу на нашу территорию из-за бугра… Маразм крепчал… Это ещё одно подтверждение наличия недалёкого ума у религиозных деятелей… Зачем где-то на бумаге упоминать о боге, если он вездесущ даже без воли на то человека?

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    4
  • 33 33
    KT 2 марта 2020 в 11:00

    А,не пора ли, послать всех этих деятелей на китайскую гору Кху-ям?

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    2
  • 92 70
    Smirnov 2 марта 2020 в 11:19

    Ну тогда уж и диавола упомянуть до кучи. Поди богу одиноко там будет без подельника, а конституция должна быть полной.

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    1

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