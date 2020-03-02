КНДР провела новые ракетные испытания

Северная Корея в рамках военных учений провела новые ракетные испытания.Были запущены две неопознанные ракеты в направлении Японии, которые упали в Японском море. По всей видимости речь идет о ракетах малой дальности или ракет для тяжелых РСЗО. Испытания межконтинентальных баллистических ракет КНДР пока не проводит, хотя ожидается, что вскоре должны пройти испытания МБР морского базирования.PS. Ким Чен Ын также предупредил о необходимости принять жесткие меры в отношении вспышки коронавируса в соседней Южной Корее, дабы не допустить перекидывания эпидемии в Северную Корею.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5678542.html