КНДР провела новые ракетные испытания
07:59. 2 марта 2020 102 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Северная Корея в рамках военных учений провела новые ракетные испытания.
Были запущены две неопознанные ракеты в направлении Японии, которые упали в Японском море. По всей видимости речь идет о ракетах малой дальности или ракет для тяжелых РСЗО. Испытания межконтинентальных баллистических ракет КНДР пока не проводит, хотя ожидается, что вскоре должны пройти испытания МБР морского базирования.
PS. Ким Чен Ын также предупредил о необходимости принять жесткие меры в отношении вспышки коронавируса в соседней Южной Корее, дабы не допустить перекидывания эпидемии в Северную Корею.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5678542.html
Учения – это хорошо, только зачем генералам маски пририсовали? Это так старое фото решили актуализировать?
Типа чтобы не узнали, кто там запускает. Хотя херли толку, они блин все на одну рожу