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Исконные основы управления в современном обществе: теория и практика. День второй. Часть вторая

15:31. 2 марта 2020 34 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Исконные основы управления в современном обществе: теория и практика. День второй. Часть вторая.

Прямая трансляция Народного Славянского радио. Slavradio.org

Первый день 29 февраля 2020г. Вступительная часть. Семинар Алексея Орлова.
https://youtu.be/UQ_fmxShPCU

Первый день 29 февраля 2020г. Ответы Алексея Орлова на вопросы.
https://youtu.be/M43lcOM0PLU

День второй 1 марта 2020г. Часть первая. Выступление участников семинара.
https://youtu.be/QM6rhw88Vyc

День второй 1 марта 2020г. Часть вторая. Выступление участников семинара.
https://youtu.be/_-IhzllmXvM

День второй 1 марта 2020г. Часть вторая Окончание.
Выступления участников и ответы Алексея Орлова.
https://youtu.be/F3Hbmxgm3bo


1 марта 2020 года, в воскресенье, в Москве с 12.00 и до 18.00 мы проводили очередную встречу для небольшой аудитории.

Мы пригласили управленцев разного рода деятельности, представителей общественных организаций, а также всех заинтересованных в понимании принципов управления в славянском обществе (и уже – обязательно! – имеющих опыт управления в своей жизни) на семинар, посвященный теме: «Исконные основы управления в современном обществе: теория и практика».

Семинар представлял собой вводный специальный курс для управленцев разных уровней, на котором разбирались следующие темы:
- как правильно принимать людей в коллектив?
- как определить уровень готовности людей для выполнения поставленных целей и задач?
- как правильно управлять организацией любого профиля?
- как определить свой жизненный путь и своё предназначение?
- что требуется от управленца на разных уровнях?
- из чего состоит успешное управление в цивилизации и Державе (сходства и отличия, требования и возможности)?
- как устроено управление в артели, общине, кооперативе, Державе?
- понятия семейного, общинного, весевого, копного, вечевого, Державного права. Сходства и отличия. Как и кого назначать? Как и кого выбирать?

На семинаре была возможность получить уникальные знания, которые помогут разобраться в собственных возможностях управления, а также в самом действенном применении их на практике в настоящих условиях жизни.

Быть добру!

Аудио интернет-вещание 24 часа / 7 дней / каждый месяц / круглый год.

Слушать живые эфиры, трансляции и передачи БЕЗ ИСКАЖЕНИЯ ЗВУКА можно на сайте “Народного Славянского радио”

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http://s5.radioboss.fm:8203/stream/1/ – высокое качество 128 кБит/Сек
http://s5.radioboss.fm:8203/stream/2/ – среднее качество 64 кБит/Сек
http://s5.radioboss.fm:8203/stream/3/ – низкое качество 32 кБит/Сек

http://s5.radioboss.fm:8203/stream/4/ – музыкальный канал. ТОЛЬКО МУЗЫКА.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_-IhzllmXvM

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