Исконные основы управления в современном обществе: теория и практика. Вступительная часть.
Прямая трансляция Народного Славянского радио. Slavradio.org
6:14 – Начало семинара
29 февраля 2020 года, в субботу, в Москве с 12.00 и до 18.00 мы проводим очередную встречу, на этот раз – для небольшой аудитории.
Мы приглашаем управленцев разного рода деятельности, представителей общественных организаций, а также всех заинтересованных в понимании принципов управления в славянском обществе (и уже – обязательно! – имеющих опыт управления в своей жизни) на семинар, посвященный теме: «Исконные основы управления в современном обществе: теория и практика».
Семинар будет представлять собой вводный специальный курс для управленцев разных уровней, на котором вы узнаете:
- как правильно принимать людей в коллектив?
- как определить уровень готовности людей для выполнения поставленных целей и задач?
- как правильно управлять организацией любого профиля?
- как определить свой жизненный путь и своё предназначение?
- что требуется от управленца на разных уровнях?
- из чего состоит успешное управление в цивилизации и Державе (сходства и отличия, требования и возможности)?
- как устроено управление в артели, общине, кооперативе, Державе?
- понятия семейного, общинного, весевого, копного, вечевого, Державного права. Сходства и отличия. Как и кого назначать? Как и кого выбирать?
На семинаре будет возможность получить уникальные знания, которые помогут разобраться в собственных возможностях управления, а также в самом действенном применении их на практике в настоящих условиях жизни.
Быть добру!
Аудио интернет-вещание 24 часа / 7 дней / каждый месяц / круглый год.
Слушать живые эфиры, трансляции и передачи БЕЗ ИСКАЖЕНИЯ ЗВУКА можно на сайте “Народного Славянского радио”
http://slavradio.org (новый сайт для всех видов компьютерной техники включая телефоны и планшеты)
На новом сайте работает чат доступный после регистрации.
http://slavradio.org/chat.html
Можно слушать основной канал радио по ссылкам в разном качестве:.
http://s5.radioboss.fm:8203/stream/1/ – высокое качество 128 кБит/Сек
http://s5.radioboss.fm:8203/stream/2/ – среднее качество 64 кБит/Сек
http://s5.radioboss.fm:8203/stream/3/ – низкое качество 32 кБит/Сек
http://s5.radioboss.fm:8203/stream/4/ – музыкальный канал. ТОЛЬКО МУЗЫКА.
http://slavmir.org (это старый сайт)
Внимание! Из-за технических особенностей конвертации, Ютуб может искажать звучание трансляции (помехи, щелчки, дёрганье звука).
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