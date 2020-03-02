Исконные основы управления в современном обществе: теория и практика. День второй. Окончание

Исконные основы управления в современном обществе: теория и практика. День второй. 1 марта 2020г. Окончание.

Выступления участников и ответы Алексея Орлова



Прямая трансляция Народного Славянского радио. Slavradio.org



Первый день 29 февраля 2020г. Вступительная часть. Семинар Алексея Орлова.

https://youtu.be/UQ_fmxShPCU



Первый день 29 февраля 2020г. Ответы Алексея Орлова на вопросы.

https://youtu.be/M43lcOM0PLU



День второй 1 марта 2020г. Часть первая. Выступление участников семинара.

https://youtu.be/QM6rhw88Vyc



День второй 1 марта 2020г. Часть вторая. Выступление участников семинара.

https://youtu.be/_-IhzllmXvM



День второй 1 марта 2020г. Часть вторая Окончание.

Выступления участников и ответы Алексея Орлова.

https://youtu.be/F3Hbmxgm3bo





1 марта 2020 года, в воскресенье, в Москве с 12.00 и до 18.00 мы проводили очередную встречу для небольшой аудитории.



Мы пригласили управленцев разного рода деятельности, представителей общественных организаций, а также всех заинтересованных в понимании принципов управления в славянском обществе (и уже – обязательно! – имеющих опыт управления в своей жизни) на семинар, посвященный теме: «Исконные основы управления в современном обществе: теория и практика».



Семинар будет представлять собой вводный специальный курс для управленцев разных уровней, на котором вы узнаете:

- как правильно принимать людей в коллектив?

- как определить уровень готовности людей для выполнения поставленных целей и задач?

- как правильно управлять организацией любого профиля?

- как определить свой жизненный путь и своё предназначение?

- что требуется от управленца на разных уровнях?

- из чего состоит успешное управление в цивилизации и Державе (сходства и отличия, требования и возможности)?

- как устроено управление в артели, общине, кооперативе, Державе?

- понятия семейного, общинного, весевого, копного, вечевого, Державного права. Сходства и отличия. Как и кого назначать? Как и кого выбирать?



На семинаре будет возможность получить уникальные знания, которые помогут разобраться в собственных возможностях управления, а также в самом действенном применении их на практике в настоящих условиях жизни.



Быть добру!



Аудио интернет-вещание 24 часа / 7 дней / каждый месяц / круглый год.



Слушать живые эфиры, трансляции и передачи БЕЗ ИСКАЖЕНИЯ ЗВУКА можно на сайте “Народного Славянского радио”



http://slavradio.org (новый сайт для всех видов компьютерной техники включая телефоны и планшеты)

На новом сайте работает чат доступный после регистрации.

http://slavradio.org/chat.html



Можно слушать основной канал радио по ссылкам в разном качестве:.



http://s5.radioboss.fm:8203/stream/1/ – высокое качество 128 кБит/Сек

http://s5.radioboss.fm:8203/stream/2/ – среднее качество 64 кБит/Сек

http://s5.radioboss.fm:8203/stream/3/ – низкое качество 32 кБит/Сек



http://s5.radioboss.fm:8203/stream/4/ – музыкальный канал. ТОЛЬКО МУЗЫКА.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=F3Hbmxgm3bo