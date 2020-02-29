Пилосский агат, опередивший время

Сегодня хочу вам рассказать об одном удивительном артефакте прошлого, который называется Пилосский агат. При внимательном изучении всех обстоятельств находки, эта драгоценность способна нам о многом поведать и поставить крайне неудобные вопросы официальным историкам, ведь сей камушек хранит в себе очень интересные тайны, и мы их обязательно разберём, но сначала давайте узнаем, что нам говорит об этом агате официальная информация.

Краткая официальная историческая справка: Агат — минерал, кремнезём, скрытокристаллическая разновидность кварца, SiO2 твёрдость по шкале Мооса 6,5—7. Устойчив к кислотам, травится только в плавиковой кислоте. Прочный и вязкий. Представляет собой тонковолокнистые слои с полосчатым распределением окраски. Агат - природный минерал, разновидность кварца. В 2015 году международная команда, под руководством археологов из университета Цинциннати Джека Дэвиса (Jack Davis) и Шарон Стокер (Sharon Stocker), проводила раскопки возле древнего города Пилоса в Пелопоннесе, на юго-западе Греции, и обнаружила гробницу с богатым содержимым. Джек Дэвис (Jack Davis) и Шарон Стокер (Sharon Stocker) на раскопках Археологи решили копать в том месте, где из земли были видны три камня, которые они приняли за остатки дома бронзового века. Вскоре стало понятно, что эти камни были верхней частью шахтной гробницы. После двух недель раскопок, в деревянном гробу были найдены останки. Сам гроб был помещён в каменную камеру, с правой стороны от него найдены драгоценности, среди которых — россыпь, из более чем тысячи бусинок из сердолика, аметиста, агата, яшмы и золота, большинство из которых были просверлены для возможности нанизывания. Небольшие фрагменты поперечно сотканной ткани позволяют предположить, что бусинки украшали погребальный саван. Иллюстрация погребения Археологи назвали это захоронение «воин с грифоном». Первоначально они затруднились определить его дату, так как обычно, для датировки используются остатки керамики, а гробница их не содержала. Летом 2016 года при дальнейших раскопках в окрестностях были, наконец, обнаружены фрагменты керамики, что позволило Дэвису и Стокер датировать это место 1500-1450 годами до нашей эры. Конец краткой официальной исторической справки.

Археолог за работой

Как мы можем понять из официальной информации, не только агат, но всё захоронение в целом является довольно интересной находкой. Взять хотя бы официально датированный возраст 1500 лет до нашей эры, то есть 3,5 тысячи лет назад, а деревянный гроб и ткань савана не истлели. Эти детали говорят, как минимум, о более коротком временном промежутке, тем более, что керамики в гробнице не было.

Гребень из слоновой кости Золотая цепочка и бронзовый кубок

В могиле было обнаружено золото и красивое, возможно, сувенирное оружие (остальные фотографии с раскопок, здесь), а также небольшой, всего 36 мм в длину, камушек овальной формы:

Пилосский агат, до очистки

Сначала археологи не придали этой мелочи большого значения, но все же прихватили с собой, вместе с более чем 3-мя тысячами других находок. Целый год этот небольшой и неприметный артефакт пролежал в хранилище, но едва археологи принялись за его чистку, сразу стало ясно – перед ними была настоящая сенсация. В руках ученых оказалась небольшая печать, сделанная из драгоценных металлов и агата, украшенного гравировкой. Именно агат и привлёк их внимание.

Пилосский агат, после очистки

Специалисты стали тщательно изучать этот небольшой овальный предмет. Когда был снят верхний слой многовековых наслоений, под ним изумленным взглядам ученых открылась великолепная картина - на миниатюрном шедевре, вырезанная в камне агата, была изображена сцена рукопашного боя трех древних воинов: первый победоносный воин, повергнув одного несчастного противника, распростёртого у его ног, обращается против другого, гораздо более грозного врага, прикрытого щитом, и вонзает меч в его незащищённую шею, нанося, видимо, последний и смертельный удар.

Элемент рисунка Пилосского агата

В этой находке удивляет абсолютно все: необычайно точная прорисовка мускулатуры, множество мелких деталей с шириной линий менее 1 мм и уровень графики, довольно высокий даже для нашего времени. Но это не просто схематично показанные фигуры – на их оружии виднеется пропорциональный рельеф, волосы состоят из прядей, на одежде имеется рисунок, а мышцы выгравированы с такой тщательностью, что едва ли уступают по проработке большой скульптуре. Более того, ширина отдельных линий имеет толщину человеческого волоса, и рассмотреть их удалось лишь через электронный микроскоп!

Элемент рисунка Пилосского агата

То, с каким мастерством и умением был сделан рисунок на камне, буквально поражало. Так что же необычного в этом камне? Ведь глиптику – то есть искусство резьбы на драгоценных камнях - находили и раньше. «Пилосский агат с поединком», как стали называть эту печать, не только обещает переписать историю древнегреческого искусства, но и может пролить свет на мифы и легенды той эпохи западной цивилизации, которая до сих пор окутана тайной. Дэвис и Стокер говорят, что мастерство изготовления и тщательная проработка деталей делают «Пилосский агат с поединком» самой прекрасным из произведений глиптики, созданных в эгейском бронзовом веке.

Джек Дэвис так комментирует свою находку: «Удивительно, что на изображённых человеческих телах детали и мускулатура проработаны на таком уровне, какой более не встречается вплоть до классического периода греческого искусства, наступившего спустя тысячу лет, это поразительная находка».

Ещё более поразительно, по словам супружеской пары первооткрывателей, то, что тщательно вырезанная сцена поединка старательно выгравирована на столь твёрдом камне, длиной всего 36 мм, а это примерный размер двух пальчиковых батареек. Действительно, многие детали печати, такие как замысловатый орнамент на оружии и ювелирные украшения, видны только через объектив мощной камеры и фотомикроскоп. «Некоторые детали имеют размер всего полмиллиметра, — сказал Дэвис — они немыслимо малы».

Прорисовка рисунка

На прорисовке этого произведения искусства можно увидеть, какие изумительные детали резчик сумел изобразить с помощью тех средств увеличения, которые были ему доступны около 1500 лет до нашей эры, а может быть, и вовсе без них.

В нескольких презентациях и статье, посвящённым этим раскопкам, Дэвис и Стокер показывают, что в гробнице так же были обнаружены четыре мастерски сделанных золотых кольца-печатки с детально проработанной «минойской иконографией», но, по словам исследователей, мастерство изготовления и изысканность «Пилосского агата с поединком» не сравнится ни с одной находкой из той эпохи, временные рамки которой установлены ранее официальными историками. И тут встаёт более конкретный вопрос: как это повлияет на наше понимание греческого искусства бронзового века?

Джек Дэвис это поясняет так:

«Мы и представить себе не могли, что минойцы способны были создавать такие произведения искусства, а они, похоже, их создавали, это доказывает, что мы недооценивали их способности и интерес к изобразительному искусству, особенно к движению и человеческой анатомии. А в сочетании со стилизованными чертами лица, это само по себе нечто из ряда вон выходящее»

Шарон Стокер говорит:

«Это открытие требует пересмотреть эволюцию и развитие греческого искусства. Эту печать следует включить во все работы по истории искусства; она изменит наш взгляд на доисторическое искусство»

По словам учёных, исследовавших Пилосский агат, это не было схематичным изображением человеческих тел, это было изображение с тщательно прорисованными мельчайшими деталями. Мускулы, пряди волос, выражение лиц, оружие, одежда - на них видны все мельчайшие подробности.

Проработка деталей

Ученые не впервые находят столь великолепно выполненные произведения искусства древности, серьёзность всего вопроса в том, что впервые эти шедевры столь малы по размеру. Все упомянутые нами детали «Пилосского агата» тщательно вырезаны, некоторые меньше миллиметра, и ученые смогли их рассмотреть только под микроскопом.

Каким образом древнему мастеру, в распоряжении которого были лишь примитивные инструменты, удалось нанести такую тончайшую резьбу, да еще на столь твердый камень, и добиться столь филигранной гравировки, остается загадкой для официальных учёных и по сей день. Получается, в те времена, более трех с половиной тысяч лет назад, представители прошлой цивилизации владели технологиями, позволяющими делать столь изящные вещицы? Возможно, им было доступно и большее увеличение, и тончайшие инструменты?

Вполне возможно. Ведь могли же «минойцы» возводить великолепные дворцы, строить пятиэтажные здания, имели раздельные трубы для подачи холодной и горячей воды и развитой канализационной сети, ванны, бассейны и многое-многое другое. Получается, «Пилосский агат» - это еще одно подтверждение существования в прошлом цивилизации, уровень развития которой был невероятно высоким. Вероятно, эта цивилизация действительно достигла большого научно-технического прогресса, и нам лишь только предстоит об этом узнать.

Всмотритесь в фотографии (фото в группе ВК, регистрация не требуется), сделанные с помощью аппаратуры с большим увеличением. Тонкости линий на агате просто поражают – их просто невозможно было бы различить невооруженным глазом. Существовали ли в те времена, в официальной древне-греческой цивилизации, некие увеличивающие приборы, вроде лупы? Подобные произведения искусства в будущем, опять же по официальной версии истории, будут появляться лишь спустя 15 веков — во времена расцвета Римской империи.

Уверен, что, дальнейшее не предвзятое исследование этого удивительного артефакта, как и тысяч других, станет толчком к открытию новых удивительных подробностей в нашем реальном прошлом.

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Друзья, благодарю вас за внимание! Пишите в комментариях про известные вам удивительные артефакты! Так, по крупицам, мы соберём полную картину нашей настоящей истории! На этом я с Вами не прощаюсь, благодарю вас за внимание, всего вам доброго! До свидания!

Источник: https://www.tart-aria.info/pilosskij-agat-operedivshij-vremja/