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Звенья одной цепи. Кому и зачем нужны сетевые структуры. А. Фурсов, И. Мухина

09:57. 27 февраля 2020 62 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Андрей Фурсов и Ирина Мухина о том, что такое сетевые структуры и какое значение они играют в современном мире. Как изменились в наше время финансовые инструменты.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o6aAwVCRyek

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