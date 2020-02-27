Звенья одной цепи. Кому и зачем нужны сетевые структуры. А. Фурсов, И. Мухина
Андрей Фурсов и Ирина Мухина о том, что такое сетевые структуры и какое значение они играют в современном мире. Как изменились в наше время финансовые инструменты.
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