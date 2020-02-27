Белый флаг vs Красный флаг? Сергей Шубенков об эволюции взглядов // По-живому

Разговор с Сергеем Шубенковым, российским спортсменом–легкоатлетом, чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы в беге с барьерами.





Содержание беседы:

00:50 О происходящем в легкой атлетике в связи с санкциями и с чего все начиналось?

06:54 Что значит выступать под нейтральным флагом?

09:00 Как устроен российский спорт? Про взаимодействие спортивных федераций

10:55 О внешнем давлении и спорте за рубежом

15:16 Про родителей и спорт в СССР

20:10 О допинге и почему он не нужен?

22:29 Как отслеживают спортсменов на предмет допинга?

25:02 О коммунистических взглядах и их последствиях для спортсмена такого уровня

27:30 Про фильмы и детский спорт

32:50 Индивидуальные виды спорта прибыльнее коллективных?

36:03 О социальной адаптации бывших спортсменов раньше и сейчас

38:15 Как сейчас живет Алтайский край?

40:33 Легко ли отказаться от пряников капитализма?

45:17 Какие взгляды разделяют другие спортсмены?

47:17 Стоит ли идти в политику?

49:13 Что ждет федерацию легкой атлетики в ближайшем будущем?

53:33 Про китайский спорт и отбор молодежи









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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JGonxjalDlk