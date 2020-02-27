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Белый флаг vs Красный флаг? Сергей Шубенков об эволюции взглядов // По-живому

20:09. 27 февраля 2020 111 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Разговор с Сергеем Шубенковым, российским спортсменом–легкоатлетом, чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы в беге с барьерами.


Содержание беседы:
00:50 О происходящем в легкой атлетике в связи с санкциями и с чего все начиналось?
06:54 Что значит выступать под нейтральным флагом?
09:00 Как устроен российский спорт? Про взаимодействие спортивных федераций
10:55 О внешнем давлении и спорте за рубежом
15:16 Про родителей и спорт в СССР
20:10 О допинге и почему он не нужен?
22:29 Как отслеживают спортсменов на предмет допинга?
25:02 О коммунистических взглядах и их последствиях для спортсмена такого уровня
27:30 Про фильмы и детский спорт
32:50 Индивидуальные виды спорта прибыльнее коллективных?
36:03 О социальной адаптации бывших спортсменов раньше и сейчас
38:15 Как сейчас живет Алтайский край?
40:33 Легко ли отказаться от пряников капитализма?
45:17 Какие взгляды разделяют другие спортсмены?
47:17 Стоит ли идти в политику?
49:13 Что ждет федерацию легкой атлетики в ближайшем будущем?
53:33 Про китайский спорт и отбор молодежи




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JGonxjalDlk

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