Оставьте вечный спор славян между собою!

Я мечтаю, нет, я даже уверен, что пройдет совсем немного времени и идеи, которые приводятся в этой статье, станут не представляющими никаких сомнений фактами. И человек, случайно забредший на эту страницу через год или пару лет, пожмет плечами и спросит: "зачем писать такие очевидные банальности?". Флаги Тартарии? Да, кто о них не знает?

Совсем недавно, казалось бы, экскурсоводы рассказывали об уникальности зубцов стен московского кремля в виде буквы M . Слышали про "уникальный ласточкин хвост?".

"ласточкин хвост" - просто элемент декора, зрительно облегчающий завершение крепостных стен.

Ну посмотрите старые гравюры, Олеария, например, никакой это не декор и уникальности тут нет - в эти "хвосты", как в распорки, вставали бревна держащие деревянный навес.

Совсем недавно я выразил предположение, что стены московского кремля были белыми - сегодня об этом смешно говорить, об этом все знают. Они всегда белились, как любые другие кирпичные стены любой другой крепости или здания, и лишь при Сталине их начали красить красной краской. Опять, никто ничего не скрывает, информация есть в сети, но мало кто об этом знает. Сколько еще такого, лежащего на поверхности, что никто не прячет, но люди об этом продолжают спорить? Много, очень много.

Татаро-монгольское иго? О нем писали в учебниках и книгах, снимали и снимают фильмы. Новообразованные страны пишут под него свою "древнюю историю". Ну сколько фактов еще нужно предоставить, чтобы эта постыдная дичь о иге канула в лету? Ведь столько фактов, все на поверхности. И ничего не скрывается. Просто об этом не говорят и этого оказывается достаточно.

А вот Тартарию высмеивают, людей, которые о ней говорят называют неучами, дураками, ссылаются на незнания иностранных картографов, на неправильное написание слова татария и все что угодно, несут с умным видом любую дичь. Конечно, картографы такие были дураки, что русла рек, очертания береговых линий, населенные пункты указывали верно, а вот, название страны, бедненькие, попутали. Поголовно.

Информации сейчас накопилось так много, что любой неискушенный обыватель, лишь даже слега окунувшись в тему, видит, что тут не так все просто, как нам пытаются навязать. Эта ложь уже еле-еле держится и вот-вот рухнет. Вот увидите. Признают и страну Тартарию. И байку про азиатов с кривыми мечами выкинут на помойку истории. Но, пока, в то время как я пишу эти строки, этого еще не произошло.

Многие карты вы уже не раз видели, я покажу вам флаги. В том числе, флаги Тартарии. Не стану приводить цитат. Сами можете с легкостью найти в интернете академические версии. Многие флаги вы уже видели, но смотрели ли вы на них так, как предлагаю посмотреть я?

Собственно, обращать ваше внимание я буду на явную преемственность флага Русского и Тартарского, и многих других: черный символ на золотом фоне как след прошлой общности теперь "независымых государств". Плюс, вы увидите, что триколор - это даже не торговый флаг, а флаг Русско-Американской компании.

Флаги Тартарии

Для начала взглянем на атлас "Национальные и коммерческие флаги всех наций". Издание 1874 года. (все картинки в статье при нажатии открываются в большом разрешении)

Итак, имперский флаг России - черный двуглавый орел на золотом фоне.

Стилистически Русский Стандарт явно перекликается с Австрийским и Китайскими флагами. Точнее, Чинийскими флагами. Но об этом ниже.

Кстати, а почему в атласе Русский стандарт на первом месте? Да, флаг США - по центру, оно и понятно, издан атлас в Америке, но в честь чего в 1874 году флаг России удостоился первого места? Мы же якобы были третьесортной морской державой со столицей, имеющей выход лишь к северным морям, где большую часть года корабли стояли скованные льдом?! (Де Кюстин)

Интересно, что Russian Jack - почти зеркальный флаг Британии.

Ну, и флаг Русско-Американской компании - знакомый триколор.

Дальше - больше.

Читатель спросит: "А почему бы не принять, что это фальшивки? Ведь есть и другие атласы и карты". Есть другие. Есть.

Appleton, D. & Co. 1892

Тут нет флага Тартарии, но флаг Чайны - все тот же узнаваемый стиль. Да, мы знаем, что вся Европа и Китай, и территория современной России - было единое государство. Во флагах 19 века вы еще видите знаки былого единства.

Я не выбираю специально какие-то необычные сборники флагов, поверьте и проверьте.

Вот как нам сейчас врут про триколор и врут нашим детям в школах. Так же врут про иго татарско-монгольское, так и про Тартарию - врут. Да мало-ли примеров?

Триколор не был флагом России с незапамятных времен, как нам предлагают верить. Вот, хотя бы взять историю о том, что Петр Первый ввел этот триколор.

Проекты военно-морских флагов, сделанные лично Петром I. via wiki



1699-1700 г. — 1910 год «Цвета русского государственного национального флага»,1699-1700 г. — 1910 год

ЧЕРНОВОЙ РЕСКРИПТ! via runivers.ru Книга: Карты, планы и снимки к четвертому тому истории царствования Петра Великого. — 1863 год

Посмотрите на три рисунка, выполненные якобы рукой самого Петра. Рисунки отличаются. Они похожи, но при наложении не совмещаются. [источник: ulliana-art]. Может быть, это и есть фальшивки, а десятки сборников флагов мира все-же верны?

Самый, пожалуй, скучный для нашего разбора список флагов. Ничего вроде необычного. Русский Имперский флаг - естественно, черный орел на золотом фоне, а никакой не триколор. Ну, пока держим в уме флаг Чайны и Автро-Венгерской Империи. Посмотрите и другие флаги. Осторожно предположу, что красный цвет означает независимость. Подробности далее.

На следующем сборнике флагов вранье о Тартарии и истории особенно видно:

Pavillons et bannières maritimes du XVIIIe siècle

Файл большой, хорошего разрешения. На википедии выложен. И почему-то обрезан последний ряд.... Почему бы это? А? Халатность? Да ладно! Так что же там такого?

tart-aria.info не википедия, нам скрывать нечего:

Tableau des pavillons ou Bannières que les vaisseaux des tout les nations arborent sur le mers 1765

Ой! Я, кажется, знаю, почему обрезан предыдущий рисунок. Там два флага Тартарии в нижнем ряду. Сова и Грифон (хотя некоторые считают что это не Грифон, а Дракон, - не суть). Смотрите, изучайте, ищите и находите общее, думайте сами. Не надо никому верить.

И оценивайте визуально схожесть стилей. Запоминайте страны. Все они когда-то были частью единого целого.

Еще раз флаги России:

Обратите внимание: приведенные мной в статье примеры представлены прежде всего как морские флаги. О какой "территории" "Тартария" можно говорить и о каких кочевниках татаро-монголах заикаться, если есть флаг страны и морской флаг? Или история знает великие подвиги мореплавателей татар? Монголов?

Bowles's universal display of the naval flags of all nations in the world. Printed for the proprietor Carington Bowles, at his Map & Print Warehouse, No. 69 in St. Pauls Church Yard, London.

Тут пришло время процитировать Андрея Голубева (из личной переписки). Вот, что он пишет:

В общем, триколор - это эрзац-знамя, и пришло оно, только когда власть взяли Романовы. Во все времена, когда Руссия была независимой, у нас было красное знамя. Конкретно у Руссии. А у империи, частью которой была Россия, знамя всегда было золотым. Только при Тартарии на золотом поле был грифон, а при РИ - двуглавый. Нынешний триколор - даже не знамя, а флаг Русско-американской торговой компании. Так что на этом этапе мы не государство, а фирма. И символика, которую умеют читать далеко не все, прямо об этом говорит. Когда мы станем самостоятельными, знамя снова должно стать золотым у всей страны, и красным у РСФСР. Надеюсь, что мы доживём до этого времени.

Bowles's Naval Flags

Пожалуйста, в подтверждение слов Андрея. Красные флаги. Посмотрите и другие флаги с преобладанием красного цвета. Флаг СССР был красный. Это было полностью независимое государство. Флаг Гамбурга - вольный город и т.д.

И крупно в хорошем разрешении флаги Тартарии. Территории, о которой ошибочно писали, видите-ли, иностранные путешественники. Ведь о Тартарии написано в различных источниках, но Википедия называет это всё беллетристикой: путешествия Марко Поло, Макбет Шекспира, Турандот Пуччини, «Рассказы Кентербери Чосера», «Большие надежды» Диккенса и т.д. Ну-ну...

Tableau des Pavillons que la Plupart des Nations Arborent à La Mer'. A coloured print, after the 1756 original

Следующий рисунок качеством пониже, но, я думаю, вы без труда найдете и Тартарию, и флаги России. И увидите все то же общее в их виде. И другие флаги на золотом фоне дадут вам пищу для достойных размышлений.

Pavillons des marines. 1750

Да, примеров предостаточно. А сколько еще не представлено в Сети?

Tableau des Pavillons - Que les Vaisseaux Arborent en Mer" par Philippe Dauchez Rarissime, 1766

Некоторые экземпляры находятся в частных коллекциях, и фотографии лотов иногда можно успеть сохранить, пока они не проданы.

Tableau des Pavillons - Que les Vaisseaux Arborent en Mer" par Philippe Dauchez Rarissime, 1766

Обращайте внимание на даты. Разброс в сотню лет и более.

Вот, опять флаги Тартарии.

Johann Baptist HOMANN (1663ca - 1724) “Flaggen alle seefahrenden Potenzen und Nationen"

Еще флаги

Tableau de tous les pavillons que l'on arbore sur les vaisseaux dans les quatre parties du monde.

Смотрим поближе.

Все на своих местах. И флаги Тартарии, и всё, что хотите.

Сколько еще нужно представить примеров, чтобы вранье о том, что Тартарию придумал Левашев, уже перестала звучать из уст всяких "умников"? А сколько должно пройти времени, чтобы все очнулись, наконец? Была единая система, однополярный мир. И хватит нести дичь про супер-укров, плохих угро-финов и татаро-монголов и унижать исследователей, которые хотят докопаться до правды!

Tableau de tous les pavillons que lon arbore sur les vaisseaux Dans les Quatre Parties du Monde, chez Mondhare rue St. Jacques1781

Еще, пожалуйста:

Tavola delle più esatte ed usitate Bandiere che si alberano a Bordo dei Bastimenti di Guerra, e Mercantili di tutte le Nazion Raccolte, e delineate da Vinco: Scotti de Livorno l'Anno 1796.

Чем интересна эта подборка: тут мы видим Могулов и Росток.

На других картах флаг Могулов подписан как Bantam. Это интересно. И вот, снова Росток. О нем писал Сергей Игнатенко в статье Тартария или Росток? Нет, конечно, Росток - это не Тартария, но это ее часть. Поэтому Сергей и задался таким вопросом - не одно ли это и тоже.

Lloyd, H.H. 1874 Flags and arms of the principal nations of the world

Флаги Тартарии и флаг России. И флаг Росток - у всех один стиль. Черный знак на золотом фоне. Это части единого целого.

Все уже знают рисунки атласа "Флаги всех Наций. Религии и Рассы мира" издания Сшонберг и компания 1865 года. В сети флаги известны, но представлены были в весьма низком качестве. Исправим это.

Schonberg & Co. Date: 1865 Short Title: The Flags of All Nations. Religions and Races of the World.

Самый известный флаг этого атласа - флаг Тартарии. Напоминаю, 1865 год. От Великой Тартарии остались лишь одни осколки, но флаг есть.

И снова имперский штандарт России - двуглавый орел на золотом фоне. И триколор - лишь торговый флаг.

У этого документа есть еще одна страница. Давайте посмотрим, какие представления о мире были у его составителей.

Карта мира

Население

Население Асии, да, давайте уже читать, как написано, а не так, как нас заставили читать - Асии, а не Азии. В Сибири проживает больше народа, чем в Чинийской Империи. Вот вам и 1 один человек на 100 километров, вот вам и тундра и тайга. И что, карты Ремезова - по-прежнему, дичь и выдумки?

И в почти уже исчезнувшей Тартарии 8 000 000 человек. Конец девятнадцатого века!!!

Расы

Невероятно! Думаете, это шутка? Это сейчас каждый дома может на принтере что угодно распечатать. Всегда издавалось много глупостей и ерунды, мусора и лживой пропаганды. Но, вот это-то кому было выгодно?

В России проживают Монголы и Кавказцы! И в Гренладии Монголы. И в Северо-Западной Канаде.

Мы сейчас так же понимаем слово "монгол"? Нет, не верно мы его понимаем.

И в Европе, оказывается, одни Кавказцы проживают. Дико, если применить к слову Caucasian теперешный смысл.

Население мира по расам

Кавказцы - это раса, и их 270 миллионов в Европе. Вот, как хотите. А больше всего монголов. Половина миллиарда во во всем мире.

Американцы, оказывается, - тоже раса, в понимании 1865 года.

Религии

Вы знаете, что такое "heathen"? А какого года атлас, помните?

Атлас 1865 года. А heathen в переводе с английского означает - ЯЗЫЧНИК!

Язычников 200 000 000.

О флоте Тартарии

О флоте Тартарии информации пока особо найти не удалось. Но есть один любопытный рисунок. А точнее, описание к нему. Имеет ли это хоть какое-то отношение к Тартарии?

HMS Eagle with HMS Tartar and convoy in distance, off Sable Island, Nova Scotia, 13 June 1776 (Корабль Его Величества "Орел" с кораблем Его Величества "Тартар" и конвоем, близ острова Соболь, Новая Шотландия, 13 июня 1776 г.

В заключении скажу, что к большому моему сожалению, неоднократно замечал комментарии к статьям о Тартарии восторженных русофобов. Как всегда, всё с ног на голову у них. Посоветую лишь попытаться поискать в приведенных мною примерах или других сборниках флагов своих "древних" государств. Уверен, придут времена, когда мы все поймем, что мы есть все единое целое, и история общая вывернутая наизнанку и оболгана. Знаю, что и сегодня во всех странах большинство разумных, думающих, анализирующих, самостоятельных людей, кто прекрасно знает и понимает. Сила в единстве и правде.

Уже давно между собою

Враждуют эти племена;

Не раз клонилась под грозою

То их, то наша сторона.

Кто устоит в неравном споре:

Кичливый лях, иль верный росс?

Славянские ль ручьи сольются в русском море?

Оно ль иссякнет? вот вопрос. "Клеветникам России" А.С Пушкин

