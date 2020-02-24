Скрытые шифры 2020. Кто сейчас у руля? Константин Черемных
Что показала Мюнхенская конференция-2020. Почему можно с уверенностью сказать, что началась новая эпоха, называемая многими источниками “беззападностью”. Об этом и многом-многом другом рассказывает Константин Черемных.
Научно-просветительская конференция https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Черемных #ПятьГлаз #БорисДжонсон #РупертМёрдок