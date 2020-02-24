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Скрытые шифры 2020. Кто сейчас у руля? Константин Черемных

09:04. 24 февраля 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Что показала Мюнхенская конференция-2020. Почему можно с уверенностью сказать, что началась новая эпоха, называемая многими источниками “беззападностью”. Об этом и многом-многом другом рассказывает Константин Черемных.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=coLw9QCcbus

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