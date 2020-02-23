Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
20:28. 23 февраля 2020 131 просмотр 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
Подробности на https://tvzvezda.ru
Подробности на https://tvzvezda.ru
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Янв
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
На примере страха ожидания ясно, что страх способствует осуществлению того, чего мы боимся. Короче говоря, если желание называют отцом мысли, то боязнь — это мать явления, в частности такого, как болезнь. Ведь точно так же, как страх приводит к осуществлению того, чего человек боится, форсированное желание делает невозможным то, на что оно нацелено. Используя это, логотерапия пытается заставить пациента желать того или делать то, чего он как раз так боится.
Спасибо ВВП. И я поздравляю всех, кто уважает прошедших службу, и будущих защитников.
Хороший приятный праздник.
Главный поздравитель Российской нации тов. ПУТИН становится все более обтекаемый , и неуязвимый , , , шлайфует ети поздравы уже 20 лет- куда лучше етого?
НАДО НАПОМНИТЬ РУССКОМУ ПРЕЗИДЕНТУ тов. ПУТИНУ ,ВЛАСТЕЛИН АВАНГАРДОВ, ПОСЕЙДОНАФ ,ЦИРКОНАФ РУССКУЮ ПОГ. “Соловья баснями не кормят !”
ЗАТО У НЕГО МИНИСТРЫ-КНИЖНЫЕ ЧИНОВНИКИ -неваляшки- рапортуют с утра до вечера,И НИЧЕГО НЕ РЕШАЮТ !
И БОГАТЫЕ ВОРЫ- СТАНОВЯТСЯ ЕЩЕ БОГАЧЕ !!
По етой причине , РОССИЯ НАХОДИТСЯ ОТ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ЕВРОПОЙ НА СВЕТЛИННЫЕ ГОДЫ – - В ЕВРОПЕ ХРАНЦУЗ-МИЛЛИОНЕР ПЛАТИТ 60% НАЛОГИ НА БОГАТСТВО -ДЛЯ РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, ,
А НА РУСИ- ОЛЕЛЕ-ГАРХОВ НЕ ПЛАТЯТ ,И У НИХ СЧЕТА В ГАНГЛИИ- НА ОСТРОВЕ ПИРАТОУ !
А КПРФ как патефон- проигрыватель ,повторяет свои вопросы 30 лет уже ,чтобы дядя ЗЮ не заснул от старости !
———–
Как передает «Газета.ру», парламентарии от КПРФ поинтересовались у МИШУСТИНА о его мнением по поводу введения прогрессивной шкалы налогообложения, когда при более высоких доходах гражданина обязывают платить более высокие налоги ,КАК В ЕВРОПКЕ !
” На этот счёт Мишустин сообщил, что в России не существует настоящего среднего класса, поэтому вводить прогрессивную шкалу попросту не для кого.”
НЕ ПОСМЕЛ МИШУРКИН ПРИЗНАТЬСЯ, , ЧТО СРЕДНИЙ КЛАСС-УНИЧТОЖЕН,НЕТУ НА РУСИ НОРМАЛЬНЫЙ БИЗНЕС , ЗАТО 40% ОТ РОСНЕФТИ- ОТДАЛИ хипер-миллиардерУ – РОТШИЛЬДЕФ за его красивые глазки !!
https://infotime.co/2020/01/17/mishustin-vyskazalsya-o-vvedenii-naloga-dlya-bogatyh/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=gru.infotime.co&utm_term=1280189&utm_content=8271584
НОВЫЙ МИНИСТР БОИТСЯ НАСТУПАТЬ НА ЖИДО-КРЫСАХ И КОРПОРАТОКРАТИЮ ,А ТО СРАЗУ ЕГО СТОПЧАТ, И ОСТАНУТСЯ ОТ НЕГО МИНИСТЕРСКИЕ РОЖКИ ДА НОЖКИ !
ЦИФРАВОЙ КРАСАВЧЕГ , ТАКОЙ В КИТАЙ -СРАЗУ В ТЮРМЕ !
При этом, премьер отметил, что вопросы с богатыми людьми необходимо решать путем улучшения транспарентности и ответственности. -” ПИЛИ, МИША , ПИЛИ !” – слова БАЛАГАНОВА, ИЗ ” ЗОЛОТОГО ТЕЛЕНКА”
————-
Тов. ПУТИН, где цветочками , ,куды камышки-ПАМЯТники для успокоение духу усопших предателей -рушители тысячилетние устои Русской Империи – иногда выше облакоф сфоткают , , иногда на лошадке , и “АХ ” , и “ОХ” – зато Олигархоза , и ГОС.ДУМА Збогойные , ,
не будут трогать “СБЕРЕЖЕННОЕ “таким трудом ДЛЯ ОТПРЫСКОВ , , ,
даже хотят выдвинутся в Конституции как ” специал” ценная ХУМУНКУЛУС-ПОРОДА , ,
ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ КАК РУССКОЙ ЕЛИТКЕ ,ЛИЦО России за границе перед мирового естаблишмента и “пагтниороФ” когда с яхтами соревнования делают, , и русские яхты самые длиннехенькие , ,
и Гусские милиардероФ С ИНОСТР. ИМЕНАМИ, и САМЫЕ ПУЗАТЫЕ ,и САМЫЕ БОГАТЫЕ(шустрые)!
Только в последнее время немножко трудно стало воровать,” -пока наваруешся ,устаеш, вроде и работал” ,кричат самозванцы-бояроФ на ПЕРВОМ, ,ДОК-ТОК , ,а людина смотрит ,и ахает:
“НАШИ ВОРЫ-САМЫЕ БОУШИЕ ВОРЫ !
ЖЕ ”
Такой видят Мир голодные глаза ,by the way ,ето самое!
Прошу не стреляйте в болгарушку , он пишет как умеет !
Вдовин:
” Путин тащил за собой всю шпану из КГБ ”
https://www.youtube.com/watch?v=hDtkP8H5OIg
https://www.currenttime.tv/a/27208012.html
————
Бывший депутат Ленсовета и председатель комиссии по гласности о криминализации власти при Путине и об актерском мастерстве президента
Путин возле Собчака был как серая мыш, ничем не отличался, , , ,
ДЖЕК преди 1 година
маленькая серая мышка подросла и стала БОЛЬШОЙ КРЫСОЙ
КАКОЙ ПОЗОР ДЛЯ России-символ верую для милионых людей !
———————-
Kesha Antonov
преди 1 година
Позор нашим спецслужбам и полицейским. Все продажные, никакой чести и гордости
Тамара Шайдуллина
преди 11 месеца
Столько умных людей, а к власти приходят непонятно кто!
Grig Kedrov
преди 1 година
путинизм – самая извращенная, антинародная форма капитализма.
Виктория Лисовина
преди 4 месеца
Путинизм-это форма олигархического тоталитарного режима
Игорь
преди 1 година (редактиран)
Прав мужик. Из спецслужб в нормальных странах президентов не было, ибо там, в спецслужбах, используют самые мерзкие инструменты…. Что мы и видим.
Nina Kvetnevskaj
преди 1 година (редактиран)
Молодец мужчина, правильно говорите! У него совести нет, сатана !
СКОРО НАВЕРНО тов.ПУТИН ПОШЛЕТ ОПЯТЬ 10-20 РУССКИХ ГЕНЕРАЛОВ НА ОТДЫХ , ,
ЕСЛИ ОНИ ЕМУ КАЖАТСЯ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИДО-КАГАЛА У ВАС , , ,
ЧТОБЫ СУПИР-ЕНДЖИНЬОР ЧУБАЙС ЩАЙН МАЙН -СТРАШИЛКА ДЛЯ НАНУ-ПОГОДИ ТЕХНОЛОДЖИ И ТЕМ ПОДОБНЫЕ ЩУКОВИНИ И ДИКОВИНИ СПАЛ СПОКОЙНО! !
Лучше бы денег дал семьям погибших.
Лучше бы прошмандовки не обляпляли себя в интернете “настоящими офицерами”.
А денег он дал.