Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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С ускоренным обнищанием , вымиранием дорогие россияне.
Деиндустриализация , депопуляция, потеря суверенитета. Уже нет флага России на спортивных соревнованиях. Скоро вообще никто о нём не вспомнит .
Потеря космоса, лидирующего места в гражданском авиастроении ( сейчас вообще – ноль ) , лучшего образование в мире. Всё наконец уничтожено .
Наши сибирские леса успешно вырублены и проданы .
Нет больше никаких союзников . А воюете вы теперь с бывшими своими согражданами. Всё богатства страны , всё , что строил весь народ теперь принадлежит моим лучшим друзьям.
С праздником , дорогие лохи. Здорово мы вас нае**ли.