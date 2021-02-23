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Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Lk7Mfptxpvc
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 38197 22919
    Серый 21 мин. назад

      С ускоренным обнищанием , вымиранием дорогие россияне.
      Деиндустриализация , депопуляция, потеря суверенитета. Уже нет флага России на спортивных соревнованиях. Скоро вообще никто о нём не вспомнит .
      Потеря космоса, лидирующего места в гражданском авиастроении ( сейчас вообще – ноль ) , лучшего образование в мире. Всё наконец уничтожено .
      Наши сибирские леса успешно вырублены и проданы .
      Нет больше никаких союзников . А воюете вы теперь с бывшими своими согражданами. Всё богатства страны , всё , что строил весь народ теперь принадлежит моим лучшим друзьям.
      С праздником , дорогие лохи. Здорово мы вас нае**ли.

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