Поздравляю с 23 февраля, Днём Советской армии и Военно-морского флота!

С Днём Советской армии и Военно-морского флота!!! Успехов в боевой и политической подготовке!

PS Напишите хоть одну такую эмоционально-мощную песню, снимите хоть один настолько сильный фильм, который пробирает до мурашек, и тогда, может быть, у вас появится право рассказать нам насколько плох был Союз Советских Социалистических Республик.