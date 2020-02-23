Поздравляю с 23 февраля, Днём Советской армии и Военно-морского флота!
11:07. 23 февраля 2020 193 просмотра 8 коммент. Опубликовал: feedmatic
С Днём Советской армии и Военно-морского флота!!! Успехов в боевой и политической подготовке!
PS Напишите хоть одну такую эмоционально-мощную песню, снимите хоть один настолько сильный фильм, который пробирает до мурашек, и тогда, может быть, у вас появится право рассказать нам насколько плох был Союз Советских Социалистических Республик.
Источник: http://pravosudija.net/article/pozdravlyayu-s-23-fevralya-dnyom-sovetskoy-armii-i-voenno-morskogo-flota
Союз был неплох пока правды не знали.
Но узнал правду Дальше что . лучше лично стало.
Лично мне стало лучше, я эту правду узнал ещё до распада СССР, а распад это подтвердил, так что 90 годы для меня шоком как для многих не стали.
Сидели в клетке хомячки их кормили. Пусть и не всегда сытно. А потом клетку открыли и кормить перестали. Вот и вся ПРАВДА.
Не просто сидели, некоторых ещё на опыты брали.
С Праздником! Днем Защитника Отечества.
С днем защитника белорусского отечества и белорусского флота.
Я – как “feedmatic” от 11:07. 23 февраля 2020