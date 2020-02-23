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Поздравляю с 23 февраля, Днём Советской армии и Военно-морского флота!

11:07. 23 февраля 2020 193 просмотра 8 коммент. Опубликовал:

С Днём Советской армии и Военно-морского флота!!! Успехов в боевой и политической подготовке! 

 

PS  Напишите хоть одну такую эмоционально-мощную песню, снимите хоть один настолько сильный фильм, который пробирает до мурашек, и тогда, может быть, у вас появится право рассказать нам насколько плох был Союз Советских Социалистических Республик.

Источник: http://pravosudija.net/article/pozdravlyayu-s-23-fevralya-dnyom-sovetskoy-armii-i-voenno-morskogo-flota

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