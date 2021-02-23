Радио Аврора 23.02.2021
Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокорев и мой сегодняшний собеседник публицист Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович. Анатолий Александрович, поздравляем Вас с двадцать третьим февраля с Днём Советской армии и военно-морского флота!
Здравствуйте. Этот день, строго говоря, переназывали много раз разными способами, сейчас это День Защитника Отечества и что-то в этом названии есть, поскольку защищаться нам приходится довольно регулярно и этим занимались не только рабоче-крестьянская Красная армия, в честь которой этот день назывался первоначально, но много было разных защит одной и той же Родины.
Анатолий Александрович, а скажите пожалуйста, как Вы считаете, может быть знаете даже, почему двадцать третье февраля и восьмое марта имеют ровно вот этих тринадцать-четырнадцать дней, это связано с переходом на другую временную дату?
Нет, по-моему, чисто случайно совпало. По крайней мере, мы перешли на новый календарь первого по-старому стилю, оно же четырнадцатое по-новому февраля восемнадцатого года. То есть, ещё до того, как первый раз, как случились те события под Нарвой и Псковом, которые долгое время считались поводом для этого праздника. Так что, полагаю тут всё-таки скорее случайное совпадение, чем что-то обдуманное.
Анатолий Александрович, давайте тогда к нашему выпуску. Что Вы отметите за прошедшую неделю в событиях в мире и в России?
У нас пожалуй главное что известный гринмэйлер и прокладочник Навальный наконец-то получил небольшую дозу того, что ему по-хорошему причиталось очень давно. Но для тех, кто не в курсе напомню, что Навальный долгое время промышлял корпоративным шантажом, он покупал несколько акций какой-нибудь серьёзной фирмы, а потом требовал от этой фирмы раскрытия коммерческих тайн. Ну, нормальный акционер такого требовать не будет, поскольку это ему в первую очередь причиняет ущерб, а гринмэйлер рассчитывает, что сможет получить в качестве отступных за то, что согласится не раскрывать эти коммерческие тайны, больше, чем фирма могла бы потерпеть убытков от их раскрытии. Ну, почему гринмэйлер? Гринмэйл – зелёная почта, насколько я наслышан в соединённых государствах Америки уведомление акционерам о собрании рассылают в зелёных конвертах.