Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокорев и мой сегодняшний собеседник публицист Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович. Анатолий Александрович, поздравляем Вас с двадцать третьим февраля с Днём Советской армии и военно-морского флота!

Здравствуйте. Этот день, строго говоря, переназывали много раз разными способами, сейчас это День Защитника Отечества и что-то в этом названии есть, поскольку защищаться нам приходится довольно регулярно и этим занимались не только рабоче-крестьянская Красная армия, в честь которой этот день назывался первоначально, но много было разных защит одной и той же Родины.

Анатолий Александрович, а скажите пожалуйста, как Вы считаете, может быть знаете даже, почему двадцать третье февраля и восьмое марта имеют ровно вот этих тринадцать-четырнадцать дней, это связано с переходом на другую временную дату?

Нет, по-моему, чисто случайно совпало. По крайней мере, мы перешли на новый календарь первого по-старому стилю, оно же четырнадцатое по-новому февраля восемнадцатого года. То есть, ещё до того, как первый раз, как случились те события под Нарвой и Псковом, которые долгое время считались поводом для этого праздника. Так что, полагаю тут всё-таки скорее случайное совпадение, чем что-то обдуманное.

Анатолий Александрович, давайте тогда к нашему выпуску. Что Вы отметите за прошедшую неделю в событиях в мире и в России?