Китай на пороге глобальных изменений. Михаил Делягин

Регистрация на конференцию: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…



Программа мероприятия



14 марта



11.00 – 11.30 – Встреча гостей.



11.30 – Андрей Фурсов, кандидат исторических наук, социолог, публицист – Открытие первого дня конференции.



12.00 – 15.00 – Выступления авторов:



Николай Вавилов, востоковед, главный редактор интернет-издания «Южный Китай», эксперт Российского экспортного центра – «Китайская угроза: мифы и реальность»



Валентин Катасонов, доктор экономических наук – «Китай: социализм с китайской спецификой или госкапитализм»



15.00 – 16.00 – Обеденный перерыв. Автограф-сессии



16.00 – 19.00 – Выступления авторов:



Ольга Четверикова, кандидат исторических наук – «Цифровизация Китая, как модель для России»



Николай Сапелкин, историк, религиовед – «Прошлое и будущее Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая»



19.00 – Завершение первого дня конференции





15 марта



11.00 – 11.30 – Встреча гостей



11.30 – 15.00 – Выступления авторов:



Николай Вавилов, востоковед, главный редактор интернет-издания «Южный Китай», эксперт Российского экспортного центра – «Экономика Китая: кризис и возможности»



Евгений Спицын, историк, советник при ректоре МПГУ – «Китай против СССР. От «дружбы на век» до военных столкновений. Причины и последствия»



15.00 – 16.00 – Обеденный перерыв. Автограф-сессии



16.00 – 19.00 – Выступления авторов:



Михаил Делягин, доктор экономических наук – «Китай: неосознанная смена глобального проекта»



Константин Батанов, кандидат экономических наук, – «Как вести дела с китайскими партнерами»



Николай Сапелкин, историк, религиовед – «Тайная советская дипломатия в Китае с конца 20-х до начала 50-х годов ХХ века»



19.00 – Завершение конференции

#ДеньТВ

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zbf0ktjpgns