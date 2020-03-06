Валентин Катасонов. “Китай на пороге глобальных изменений: история, современность, будущее”

Регистрация на конференцию: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…

Программа мероприятия:

14 марта

11.00 – 11.30 – Встреча гостей.

11.30 – Андрей Фурсов, кандидат исторических наук, социолог, публицист – Открытие первого дня конференции.

12.00 – 15.00 – Выступления авторов:

Николай Вавилов, востоковед, главный редактор интернет-издания «Южный Китай», эксперт Российского экспортного центра – «Китайская угроза: мифы и реальность»

Валентин Катасонов, доктор экономических наук – «Китай: социализм с китайской спецификой или госкапитализм»

15.00 – 16.00 – Обеденный перерыв. Автограф-сессии

16.00 – 19.00 – Выступления авторов:

Ольга Четверикова, кандидат исторических наук – «Цифровизация Китая, как модель для России».

Николай Сапелкин, историк, религиовед – «Прошлое и будущее Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая».

19.00 – Завершение первого дня конференции



15 марта



11.00 – 11.30 – Встреча гостей

11.30 – 15.00 – Выступления авторов:

Николай Вавилов, востоковед, главный редактор интернет-издания «Южный Китай», эксперт Российского экспортного центра – «Экономика Китая: кризис и возможности»

Евгений Спицын, историк, советник при ректоре МПГУ – «Китай против СССР. От «дружбы на век» до военных столкновений. Причины и последствия»

15.00 – 16.00 – Обеденный перерыв. Автограф-сессии

16.00 – 19.00 – Выступления авторов:

Михаил Делягин, доктор экономических наук – «Китай: неосознанная смена глобального проекта»

Константин Батанов, кандидат экономических наук, – «Как вести дела с китайскими партнерами»

Николай Сапелкин, историк, религиовед – «Тайная советская дипломатия в Китае с конца 20-х до начала 50-х годов ХХ века»

19.00 – Завершение конференции

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vlQ8Q5ZtlQE