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Валентин Катасонов. “Китай на пороге глобальных изменений: история, современность, будущее”

20:56. 6 марта 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Регистрация на конференцию: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…
Программа мероприятия:
14 марта
11.00 – 11.30 – Встреча гостей.
11.30 – Андрей Фурсов, кандидат исторических наук, социолог, публицист – Открытие первого дня конференции.
12.00 – 15.00 – Выступления авторов:
Николай Вавилов, востоковед, главный редактор интернет-издания «Южный Китай», эксперт Российского экспортного центра – «Китайская угроза: мифы и реальность»
Валентин Катасонов, доктор экономических наук – «Китай: социализм с китайской спецификой или госкапитализм»
15.00 – 16.00 – Обеденный перерыв. Автограф-сессии
16.00 – 19.00 – Выступления авторов:
Ольга Четверикова, кандидат исторических наук – «Цифровизация Китая, как модель для России».
Николай Сапелкин, историк, религиовед – «Прошлое и будущее Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая».
19.00 – Завершение первого дня конференции

15 марта

11.00 – 11.30 – Встреча гостей
11.30 – 15.00 – Выступления авторов:
Николай Вавилов, востоковед, главный редактор интернет-издания «Южный Китай», эксперт Российского экспортного центра – «Экономика Китая: кризис и возможности»
Евгений Спицын, историк, советник при ректоре МПГУ – «Китай против СССР. От «дружбы на век» до военных столкновений. Причины и последствия»
15.00 – 16.00 – Обеденный перерыв. Автограф-сессии
16.00 – 19.00 – Выступления авторов:
Михаил Делягин, доктор экономических наук – «Китай: неосознанная смена глобального проекта»
Константин Батанов, кандидат экономических наук, – «Как вести дела с китайскими партнерами»
Николай Сапелкин, историк, религиовед – «Тайная советская дипломатия в Китае с конца 20-х до начала 50-х годов ХХ века»
19.00 – Завершение конференции

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vlQ8Q5ZtlQE

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