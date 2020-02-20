Российские атомные ледоколы освещают замерзшие воды океана
Посреди белой пустыни два атомных ледокола «Таймыр» и «Вайгач» встретились для стыковки в акватории порта Сабетта в Северном Ледовитом океане. На кадрах, снятых с помощью дрона, видно, как ледоколы соединились друг с другом для передачи снаряжения и обмена командой.
Яркие прожекторы и фонарики освещают им путь, который лежит через замерзшие воды океана.
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Пора нашими ядерными установками начать плавить льды Арктики, чтобы тонула Англия, – тогда у нагло-саксов будут проблемы поважнее, чем с нами, а беглые олигархи, со своими капиталами вернутся к нам обратно…
Тогда проблемы будут у всей цивилизации.
И станет всем плевать, кто там нагло-саксы, и кто славяне.
Ты за себя отвечай, а не за всю цивилизацию… Эта “цивилизация” ест поедом всех подряд и нашу страну – тоже и нечего её жалеть…
Лишь в Ваших манипуляционных фантазиях вслух.
Может стоит задуматься над смыслом первоначально Вами написанного?
Если льды Арктики растают в короткий период времени – для человечества это обернется катастрофой глобального масштаба.
Вы недалеко от евангелистов ушли в желании вознесения всем.
Между тем, душа у всех в теле на Земле недаром.