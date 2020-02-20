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Российские атомные ледоколы освещают замерзшие воды океана

13:27. 20 февраля 2020 226 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

Посреди белой пустыни два атомных ледокола «Таймыр» и «Вайгач» встретились для стыковки в акватории порта Сабетта в Северном Ледовитом океане. На кадрах, снятых с помощью дрона, видно, как ледоколы соединились друг с другом для передачи снаряжения и обмена командой.
Яркие прожекторы и фонарики освещают им путь, который лежит через замерзшие воды океана.

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ut2_4aWo7a8

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 26168 22816
    Вячеслав 20 февраля 2020 в 15:17

    Пора нашими ядерными установками начать плавить льды Арктики, чтобы тонула Англия, – тогда у нагло-саксов будут проблемы поважнее, чем с нами, а беглые олигархи, со своими капиталами вернутся к нам обратно…

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    • 9697 4245
      BlackCatВячеслав 20 февраля 2020 в 15:29

      Тогда проблемы будут у всей цивилизации.
      И станет всем плевать, кто там нагло-саксы, и кто славяне.

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      • 26168 22816
        ВячеславBlackCat 20 февраля 2020 в 15:40

        Ты за себя отвечай, а не за всю цивилизацию… Эта “цивилизация” ест поедом всех подряд и нашу страну – тоже и нечего её жалеть…

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        • 9697 4245
          BlackCatВячеслав 20 февраля 2020 в 16:58

          Лишь в Ваших манипуляционных фантазиях вслух.
          Может стоит задуматься над смыслом первоначально Вами написанного?
          Если льды Арктики растают в короткий период времени – для человечества это обернется катастрофой глобального масштаба.
          Вы недалеко от евангелистов ушли в желании вознесения всем.
          Между тем, душа у всех в теле на Земле недаром.

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