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Николай Стариков призвал россиян объединиться ради освобождения удерживаемых в Ливии социологов

20:09. 19 февраля 2020 11 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Федеральное агенство новостей

Известный общественный и политический деятель, блогер и публицист Николай Стариков принял участие в бессрочном пикете в поддержку российских социологов, незаконно удерживаемых в Ливии, который проводится ежедневно с 13 февраля у ливийского посольства в российской столице. По его словам, необходимо продолжать требовать освобождения граждан РФ, причем не только в североафриканском государстве, но и в других странах.

Напомним, двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан более восьми месяцев (с мая 2019 года) удерживаются террористами из группировки RADA, подконтрольными так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, в частной тюрьме «Митига» в Триполи. Российские граждане проводили социологические исследования в Ливии, изучали культурную и гуманитарную обстановку, однако без предъявления каких-либо объявлений были захвачены членами вооруженного бандформирования Абд аль-Рауфа Карры, состоящего на службе «МВД» ПНС.

На сегодняшней акции по привлечению внимания к незаконному удержанию россиян в ливийской тюрьме Николай Стариков отметил, что каждый гражданин Российской Федерации не должен забывать оказывать помощь своим соотечественникам, которые оказались в беде. Также он подчеркнул, что подобные ситуации, когда россияне сталкиваются с беспределом в какой-либо стране, в принципе не должны происходить — этим вопросом, по его мнению, должно заниматься государство.

Николай Стариков призвал россиян объединиться ради освобождения удерживаемых в Ливии социологов

Федеральное агентство новостей / Анатолий Бойко


«Я считаю, что любой гражданин России должен помогать другому гражданину России, оказавшемуся в сложной ситуации. Меня очень огорчает тот факт, что наша страна никак не может вытащить Максима Шугалея из застенков в Ливии. Это уже не первый случай, когда российские граждане задерживаются иностранными государствами. Если мы не сможем наладить систему помощи нашим соотечественникам, мы будем все чаще сталкиваться с произволом, и с этим произволом может столкнуться совершенно любой человек. Я думаю, что Максим Шугалей должен стать первым звеном в долгой цепи, в долгой борьбе Российской Федерации за то, чтобы никого с нашим паспортом нигде не задерживали»,  — считает публицист.

Кроме того, Николай Стариков добавил, что сейчас очень важно добиться освобождения Максима Шугалея и Самера Суэйфана, поскольку это станет хорошим прецедентом для дальнейшего решения подобных ситуаций с российскими гражданами в других странах.

Николай Стариков призвал россиян объединиться ради освобождения удерживаемых в Ливии социологов

Федеральное агентство новостей


«Вопросы освобождения российских граждан решаются сложно и долго, к сожалению, сейчас они практически не решаются, поэтому я думаю, что Ливия должна стать тем прецедентом, первым случаем, когда российские граждане будут освобождены, и потихоньку мы сможем решить этот вопрос в отношении всех государств. Давайте начнем с Ливии, а закончим Соединенными Штатами Америки, чтобы любой российский гражданин мог спокойно путешествовать по миру, выполнять свои служебные обязанности, проводить социологические исследования, не будучи ни захваченным, ни притесняемым. Россия должна стоять за своих граждан до конца», — отметил политический деятель.

Также Стариков в ходе пикета в Москве напомнил, что данная акция должна объединить граждан страны и государственные структуры, такие как Министерство иностранных дел и Минобороны РФ в борьбе за освобождение соотечественников, находящихся в ливийской тюрьме. Он заявил, что не может сидеть сложа руки, пока наши ребята находятся в сложной ситуации в Ливии.

«Пикет  это выражение позиции граждан государства. Я не могу сидеть спокойно, глядя на такой произвол, зная, что мои соотечественники томятся в тюрьмах Ливии. Чистая совесть для меня тоже не пустой звук. Что касается действий государства, то мы подаем государству мечи. Очень хочется, чтобы в этот раз пикеты, гражданская активность, которая здесь в России началась и продолжается, она была использована нашими государственными структурами, МИДом, министерством обороны должным образом», — резюмировал писатель.

Николай Стариков призвал россиян объединиться ради освобождения удерживаемых в Ливии социологов

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Напомним, одиночные пикеты у ливийского посольства в Москве были инициированы на прошлой неделе главой ФЗНЦ, членом Общественной палаты РФ Александром Малькевичем для привлечения внимания государства к проблеме российских социологов в Ливии. Акции будут проходить каждый день с 8 утра до 8 вечера по московскому времени. С минувшего четверга в поддержку похищенных террористами ПНС россиян выступили многие известные люди: политики, журналисты, блогеры, общественники, а также коллеги социологов.

Автор: Максим Донецкий

Обложка: Фото Федеральное агентство новостей

Источник: https://nstarikov.ru/nikolaj-starikov-prizval-rossijan-obedinitsja-radi-osvobozhdenija-uderzhivaemyh-v-livii-sociologov-113255

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